Rugby: Triunfos de Mar del Plata Club, Sporting, Comercial y Universitario de Mar del Plata

Se disputó este sábado la tercera fecha del Torneo Regional Pampeano, en donde hubo triunfos de Mar del Plata Club, Sporting, Comercial y Universitario de Mar del Plata.

El líder es Sporting, que en su tercera presentación en el certamen volvió a ganar con punto bonus, luego de derrotar 54 a 11 a Universitario de Bahía Blanca, quien debutó en el torneo. Los tries del “Albinegro” fueron obra de Jano Cherr (2), Lucas Gasparri, Iván Ballesteros, Mariano Dramis, Ignacio Castañon, Juan Cecive, Iván Nemer y Matías Silenzi.

En Bahía Blanca y por primera vez en la corta historia del Regional Pampeno, Mar del Plata Club, el tetracampeón, dio la nota y venció en La Carrindanga a Sociedad Sportiva por 25 a 10. Los tantos de los dirigidos por Rafael Urrutia fueron de Francisco Porta, Franco Catuogno y Tao Romero, además de tres conversiones y dos penales de Leonardo Sestelo.

En la Sierra de Los Padres se hizo fuerte Comercial y sumó su primera victoria, al derrotar 32 a 28 a Los Cardos, en un gran primer tiempo (24-0). Los “Celestes” llegaron al try con Diego Jiménez, Maximiliano Uhalt, Facundo Rutolo, Felipe Robles y Héctor Sandullo, en tanto que en los de Tandil sumaron Brian Zar (2), Tomás Viñals y Sebastián Vazquez.

En Valle Hermoso hubo victoria de Universitario de Mar del Plata, que con los dos tries de Sebastián Tomás, uno de Ignacio Ayechu y otro de Germán Maschwitz le ganó 28 a 23 a San Ignacio, al que no le alcanzó con los tries de Franco Puglia y Jonatan Lange, además de las dos conversiones y tres penales de Emanuel Contino.

Copa Imágenes MDQ M19

Los 50 5 – 73 Comercial

Mar del Plata Club 44 – 28 Pueyrredon

San Ignacio 39 – 5 Biguá

Sporting 19 – 30 Los Cardos

Copa Imágenes MDQ Plantel Superior

Mar del Plata Club 76 – 0 Pueyrredon (Intermedia)

Mar del Plata Club 52 – 17 Pueyrredon (Primera)

San Ignacio 12 – 24 Biguá (Intermedia)

San Ignacio 12 – 52 Biguá (Primera)

Sporting 38 – 21 Los Cardos (Intermedia)

Sporting 57 – 7 Los Cardos (Primera)

Unión del Sur 66 – 0 Campo de Pato (Intermedia)

Unión del Sur 29 – 14 Campo de Pato (Primera)

Villa Gesell 5 – 57 Los 50

Torneo Regional Pampeano A

Comercial 32 – 28 Los Cardos

Sporting 54 – 11 Universitario (BB)

San Ignacio 23 – 28 Universitario (MdP)

Sportiva 10 – 25 Mar del Plata Club

Posiciones

Sporting — 15

*Mar del Plata Club — 9

Sportiva — 8

San Ignacio — 6

Comercial — 5

Los Cardos — 2

*Universitario MdP — 4

**Universitario BB — 0

*Un partido menos

**Dos partidos menos