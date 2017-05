…a Carlos Fernando lo empezaron a cocinar a fuego lento

Estaban casi todos, o mejor dicho, solo faltaba ella. Hoy por hoy, mal que le pese a algunos, es una especie de “niña mimada” por el radicalismo lugareño que ve en su figura la llave para abrir las puertas de la Intendencia en el 2019. Y Vilma fue. Con su campechana figura y su siempre presente sonrisa llegó al multitudinario locro de la UCR y varios pudieron digerir tranquilos un almuerzo para festejar el 25 de Mayo, pero pensando en el 2019.

Le tendieron un “Puente de Plata”

Luego del acto del Nuevo Ostende donde con el Ruso Katz a la cabeza habían anunciado que irían con Lista propia a las próximas PASO, el de este “25”, aquel encuentro fue una especie de “Puente de Plata” el que le tendieron a Vilma para su “regreso triunfal” al Partido que la vio nacer y al cual representó dignamente tanto a nivel local como nacional.

Nació en Mar del Plata y se “cocinó” en Beriso

Pero esto que nació en Mar del Plata se terminó de cerrar en la Convención Radical de Beriso, donde se determinó que en las Secciones y los Distritos donde no se alcancen las listas de consenso, se impulsará la competencia en igualdad de oportunidades, a través de las PASO. Ahí se habrían charlado otras cuestiones que no trascendieron, pero que se caen de maduro que se le habría brindado a la actual Secretaria de Desarrollo Social, una especie de “paraguas” en este retorno, por la puerta grande, al legendario Partido.

Mario Rodríguez no le tuvo piedad al propio Arroyo

El encuentro, del cual participaron unos 1500 correligionarios, contó con la presencia de destacadas figuras del Gabinete Municipal, todos con “sangre radical”, pero que hoy ocupan cargos de relevancia en el Gobierno de Cambiemos Fue en ese marco que el actual Presidente de la UCR y también concejal “oficialista”, el futuro “papi” Mario Rodríguez no le tuvo piedad al propio Arroyo y marcó claras diferencias políticas que hacen a la actual gestión al frente de General Pueyrredón.

La pregunta del millón ¿Por qué no se van?

Lo insólito es que correligionarios de la talla de Vicente Fernández, Carlos Aramburu, Gustavo Schoeder, Guillermo de Paz, Wally Alló, por citar solo algunos, hoy son parte del Ejecutivo y tienen voz y voto a la hora de las decisiones importantes. Muchos se preguntan también si en el legendario Partido están tan disconformes con quien hoy es el Jefe Supremo de Cambiemos ¿por qué no se van? Alguien trazó un paralelismo con ese programa de televisión producido por Kuarzo Endemol Argentina, que se llama “Cuestión de peso”.

…lo están cocinando a fuego lento

Mientras el huidizo de Juan Aicega se “acordaba” de todos aquellos que sentados en la mesa de Carlos Fernando ahora se juntan para criticarlo, otro desorientado integrante del PRO, no entendía cómo siendo el propio Arroyo el “principal socio” en Cambiemos no estuvo en la lista a la hora de las invitaciones al locro de Once Unidos. Saben en el entorno del ex Zorro 1 que están intentando (con auspicioso futuro) “cocinarlo a fuego lento”. Hasta hace pocas horas la única que podía evitarlo, estaba de su lado. Hoy no saben a ciencia cierta en qué lugar se parará Vilma el 24 de Junio próximo.

Carlos Fernando, sin prisa pero sin pausa, pierde “aliados”

Baragiola que incluso gritaba a los cuatro vientos que no se iba a dejar presionar para que sacase los pies del plato en la Mesa Principal, por estas horas ha sembrado serias dudas. Muchos ya la ven como la “abanderada” de una Lista, que si bien irá por Cambiemos, enfrentará a la del actual Jefe Comunal que de a poco se le van cayendo los “aliados”

Está cada vez más solo que Adán en el Día de la Madre

Hoy Carlos Fernando cuenta solamente con el respaldo de Juan Aicega, secundado por Guillermo Volponi y Martín Merlini, más otras segunda líneas. Quien fuera su “motor extra” y abanderado de su triunfo en las últimas elecciones, el “bañero” Emiliano Giri, ya ha anunciado que presentará su lista para Agosto. En otras palabras, Arroyo está cada vez más solo que Adán en el Día de la Madre; mas allá que está cosechando lo que sembró…

Gustavo Pulti feliz, como perro con dos colas

Uno que estaba más feliz que perro con dos colas, no es otro en la gris mañana patria, que el ex Intendente Gustavo Pulti. Fiel a su estilo “rosquero”, formalizó un acuerdo para ir a las PASO y al 2019 con su boleta vecinal sumando al siempre vigente Partido Socialista, más independientes y peronistas están en la confluencia que nuclea el Partido de la Ciudad. También representantes de PSol. con Gustavo Casciotti y militantes del sector cooperativo. Pero la novedad más notoria es sin duda el acuerdo con el Partido Socialista. Dos historias municipalistas se unen. Los Socialistas y Acción Marplatense estrechan filas, juntos a peronistas, Psol y movimientos sociales para concretar una coalición que se propone gobernar Mar del Plata en 2019.

El esquivo sol del 25 alumbró su “nacimiento”

Arrancan en 2017 y el punto de partida es un documento que invita a toda la ciudadanía a “Poner a Mar del Plata de Pie”. El esquivo sol del 25 alumbró su “nacimiento”, y hoy la cuestión no es si encabezan Artime, Laserna, Pulti o Morea. Lo cierto es que se plantaron y prometieron dar pelea para retornar a la Intendencia que perdieron a manos de Cambiemos. En la ocasión no quisieron hablar de candidatos y si estos serán socialistas de la juventud o militantes de la guardia más adulta que ya supieron estrenar responsabilidades públicas en ámbitos nacionales. Pulti vuelve por la gloria.