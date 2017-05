Presentaron resultados del Programa Pro Huerta en la Unidad Penal 15 de Batán

En el marco del Programa Pro-Huerta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se presentaron los primeros resultados del Proyecto de Producción Agroecológica de Alimentos en Contexto de Encierro denominado “Espacios de Aprendizaje para la Inclusión”, del que participan internos de la Unidad Penal Nº 15 de Batán.

El mismo cuenta además, como actores intervinientes a la Subsecretaría de Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la Nación, y el Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Trabajo del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Patronato de Liberados, el Ministerio Público Fiscal y la Delegación Municipal de Batán.

Este Proyecto involucra a alrededor de 40 internos que llevan adelante unas 12 huertas agroecológicas con el objetivo de lograr una producción que pueda autoabastecer de alimentos a toda la población del Penal.

Durante el acto se hicieron presentes el Director de Gestión Territorial del Min. de Agroindustria de la Nación, Roberto Gallina, el Director de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, Carlos Mezzadra, por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Mariano Doeyo, la Secretaria de Coordinación del Complejo Penitenciario Zona Este, Claudia Díaz, el Subdirector de la UP 15, Gabriel Tapia, el Subdirector de la Alcaidía Batán, Marcos Ávila, el Subdirector de la UP 50, Roberto Astete, el Fiscal y Director del Área Cárceles y Políticas Penitenciarias del INECIP, Guillermo Nicora, la Coordinadora del Proyecto Regional del Sudeste (INTA), Marisa Rouvier, la Coordinadora Nacional del Programa Pro-Huerta (INTA), Laura Tanziarello, la Coordinadora Regional (Pro-Huerta INTA), Cintia Rodríguez, la Jefa del Dpto. de Preegreso del Patronato de Liberados de Bs. As., Claudia Malaret, el Dtor. del Centro de Educación Agraria de Miramar, Alfredo Gando.

Los encargados de llevar adelante el Programa son, Mauricio Navarro y la Lic. Silvia Pessolano del INTA, y Gianni Quirico y la Lic. María Jimena Matías del Min. de Agroindustria de la Nación.

Roberto Gallina, el Dtor. de Gestión Territorial del Min. de Agroindustria se dirigió a los presentes: “Estamos muy satisfechos de poder trabajar activamente a través de los capacitadores del INTA, que hacen una tarea fundamental articulando con Pro- Huerta, ya que es un programa inclusivo y es especialmente importante para una Unidad Penitenciaria, donde los internos aprenden un oficio y lo desarrollan, lo que brinda dignidad, y vuelve como alimento a sus compañeros y a ellos mismos”.

También, se hizo una entrega simbólica a 2 internos (luego se les entregará los casi 40 restantes) de certificados de participación del Pro-Huerta y herramientas de trabajo para las mismas, de mano de las autoridades del INTA y el SPB.

En este primer año de trabajo, alguno de los logros han sido, un aumento de la superficie sembrada que pasó de 1 a 2,5 hectáreas, el incremento en la cantidad de huertas (de 6 a 12), la conformación de grupos dinámicos con internos como referentes, fabricación de herramientas, aumento de participantes en el proyecto, incorporación de jóvenes de entre 18 y 30 años a los espacios de producción y formación, y el sostenimiento de encuentros semanales, surgidos del interés de todos los participantes.

Por su parte el Director de la Estación Balcarce del INTA, Carlos Mezzadra, dijo:“Esto tiene que ver no solo con la producción sustentable de alimentos, sino con la inserción social, el trabajo, y la capacitación en saberes que luego regresan a la sociedad, y en lo inmediato les permite una alimentación de mayor variedad”.

Durante la visita, los asistentes pudieron recorrer los alcances que desde fin del año pasado se están ejecutando en la Unidad 15, en un Proyecto Especial del Pro-Huerta que implica casi $240.000 para la instalación de invernáculos, un laboratorio de micro-propagación y sistemas de riego.

Dentro del perímetro que rodea al penal, el Capellán de la UP 15, Padre Hernán David, realizó la bendición de los tres nuevos invernaderos, como así también elevó una oración de protección por los trabajadores y los presentes.

Si bien el Programa Pro-Huerta está vinculado desde hace 10 años con la Unidad 15, a través del acompañamiento técnico y la entrega de insumos como semillas entre otros, en 2016 asumió junto con la Subsecretaría de Desarrollo Territorial la implementación del Proyecto. Esta línea de trabajo involucra un plan de capacitación semanal e inversión en infraestructura para la huerta y la finalidad es potenciar la inclusión, mejorar la calidad alimentaria y brindar trabajo genuino a muchos internos.