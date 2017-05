Viglione volvió a Tribunales y declaró que fue una víctima del Grupo Hope Funds

Please select a featured image for your post

El periodista especializado en mercados financieros e imputado por estafas reiteradas de sumas millonarias de dinero, Daniel Viglione, volvió a declarar este miércoles ante la Fiscalía de Delitos Económicos y sostuvo que fue una víctima del investigado grupo Hope Funds, a la vez que se comprometió a aportar documentación para respaldar sus dichos. En ese marco, el abogado que representa a casi 70 damnificados en la investigación, Julio Razona, dialogó con “el Retrato…” y cuestionó las declaraciones del periodista. “La falsedad y mentira con el que pudieron seducir a los inversores demuestra que Viglione no era víctima de nada”, resaltó. En ese sentido, Razona diferenció la operatoria delictiva del grupo inversor Waimea de la metodología que empleaba el periodista junto a los demás integrantes imputados en la causa. “No hacían los mismos tipos de estafa. Waimea te prometía intereses y Viglione y su banda decían que hacían inversiones en el mercado financiero internacional y que producían ganancias”, señaló. “En toda la investigación jamás se mencionó al grupo Waimea ni a Hope Funds, que era la entidad que ellos decían representar, pero ahora como salió en los medios está ejerciendo su derecho de defensa e inventó algo para zafar”, apuntó. Y añadió que “la clave de esto es que Viglione decía que era representante de una empresa multinacional radicada en Estados Unidos, entonces falsificaba esos recibos que entregaba a los inversores, los cuales imprimía en la ciudad, pero engañaba a la gente diciendo que se los enviaban de afuera”. A su vez, destacó que “falseaba diciendo que abría cuentas en el American Bank, que nunca se abrieron y hacía él los resúmenes de cuenta, haciendo creer a los inversores que ese dinero estaba depositado en Estados Unidos en esa entidad bancaria”. “Las 87 estafas que Viglione hizo junto a todo su grupo estaban todas organizadas y está comprobado que ese dinero nunca se invirtió en ningún lugar que no sea en beneficio propio de ellos”, sostuvo Razona y comentó que “todos los bienes que se encontraron en el Uruguay y en el país eran producto del dinero que le sacaban a la gente”. “La estafa está tipificada por el engaño que hacían a la gente, la falsedad y mentira con el que pudieron seducir a los inversores demuestra que Viglione no era víctima de nada”, resaltó el abogado marplatense. En relación a la documentación que se comprometió a aportar Viglione que avalarían sus dichos en la declaración, Razona aseguró que “no hay absolutamente nada” y que “si aparece algo es totalmente falso”. “Además, eso no lo exime de responsabilidad penal, porque él quiere aparecer como una víctima, cuando en realidad es un delincuente que junto con su banda cometieron más de 80 de estafas que pueden tener una pena en expectativa de hasta 50 años de prisión. Asique también es entendible que un acusado se quiera defender e invente cualquier cosa”, disparó. Seguidamente, se refirió a sus anteriores declaraciones y comentó que “siempre había dicho que no tenía nada que ver, públicamente ha manifestado que Mariano Román llevaba dinero al Uruguay, lo que tipifica el delito de tráfico de divisas, como también acusó a su socia, María Delia Larsen, de ser estafadora. Así que, se ve que ya no sabe cómo defenderse y ha optado por acusar a su mismo grupo delictivo”. Por otra parte, se refirió en diálogo con “el Retrato…” al estado procesal en que se encuentra la causa actualmente y manifestó que “el fiscal pidió una prórroga para elevarla a juicio” y añadió que, “aunque Viglione lleve la documentación que lleve, esta es una causa de miles de fojas, donde todo es incriminatorio para él”. A su vez, remarcó que Daniel Viglione, Luis Viglione (hijo del periodista), Claudia Fernández (esposa), Mariano Román y María Delia Larsen “están inhibidos y embargados e irán todos a juicio oral” a la vez que indicó que “a las otras detenciones que había pedido no se hizo lugar, porque, a diferencia de Viglione, siempre se presentaron ante cada requerimiento judicial. No vieron necesario detenerlos durante la investigación”. Por último, en relación al cambio de calificación del delito solicitado, Razona explicó: “Pedí la imputación a todos por Asociación Ilícita y a Viglione como jefe de ésta, pero la Justicia tampoco hizo lugar a esa petición” y aclaró que, no obstante ello, en la próxima etapa del proceso, insistirá “con el cambio de calificación y con la detención de los que ahora están libres”. Foto: dviglione.blogspot.com.ar