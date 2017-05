Manino Iriart: “Si no se actúa rápido, lo sucedido “El Martillo”, lo vamos a vivir más seguido”

El diputado Rodolfo Manino Iriart realizó un análisis sobre la seguridad de Mar del Plata, cuestionó la actuación de esa Secretaría en la ciudad, a la vez que remarcó que se encuentra dispuestos a colaborar. “No hay un plan de seguridad en Mar del Plata y no hay coordinación entre los distintos estamentos”, resaltó.

En tal sentido, Iriart señaló en diálogo con “el Retrato…” que “no vemos una articulación entre las fuerzas policiales con las instituciones del municipio, no vemos coordinadas las fuerzas entre sí ni a la Policía de la Provincia de Buenos Aires coordinada con las fuerzas federales y a la vez estas mismas con la Policía Local”.

“La Policía de la Provincia de Buenos Aires hace caso omiso y se maneja con estadísticas que no son creíbles, son mentirosas, porque dicen que la seguridad está mejor porque hay menos denuncias, pero en realidad esto es una falacia. Hay menos denuncias, porque la gente confía cada vez menos en la institución policial”, resaltó.

En relación a lo anterior, explicó que “la gente no denuncia, porque hay cada vez menos posibilidades que te lo resuelven. La gente siente que está peor” y cuestionó también el “afán de las autoridades por esconder bajo la alfombra las cosas que pasan”.

“Todo indica que la poca sincronización entre las policías y la política tiene que ver con qué no tienen un plan de seguridad, porque si no coordinarían con la Justicia y con los vecinos”, comentó el dirigente político a la vez que se refirió a los incidentes ocurridos días atrás en el barrio El Martillo de la ciudad y criticó el hecho de “cómo la policía no va a poder ingresar a la zona. Cuando se veían imágenes de lo que pasó, parecía México”.

A su vez, se refirió a las cámaras de seguridad que hay en Mar del Plata. “Anunciaron la semana pasada 1150 cámaras, pero las vigilan 10 personas. Es imposible. Tiene que ser una herramienta disuasiva para que se pueda prevenir o esclarecer un hecho, lo que demuestra que no hay un programa de seguridad claro”, indicó.

“Por momentos veo que hay cierta inocencia en seguir hablando que las cosas están bien y por otros pienso, que esa inocencia se convierte en incapacidad o sociedad de algunos actores que trabajan con la seguridad”, sostuvo.

Seguidamente, se refirió a la venta de drogas en Mar del Plata y remarcó que “se estima que se mueven por semana en la ciudad más de 130/140 lugares que venden estupefacientes. La necesidad hace que un día vende una persona, se lo llevan preso y al día siguiente, continúa la familia”.

En referencia a lo anterior, hizo hincapié en que la droga ingresa en la ciudad por tierra. “Que pongan perros las 24 horas en las rutas, en el puerto, en el aeropuerto y detectas quién trae estas sustancias a la ciudad”, detalló y añadió que además “la gente tiene terror a denunciar” estos delitos, porque “evidentemente hay una protección policial que hace que después el vecino que denunciaste te amenace o directamente, te pegue un tiro”.

“Al no articular en lo único que se piensa es quién hecha la culpa a quién. La Policía de la Provincia le hecha la culpa a la Justicia, la Justicia a la Federal, la Policía Federal dicen que son las fiscalías y estas dicen que es la gente que cubre, no denuncia”, describió ante “el Retrato…”

“No vendría a la Secretaría de seguridad, pero sí estoy siempre para ayudar como sea”

Por otra parte, criticó la labor de la Secretaría de Seguridad del Partido de General Pueyrredón y aseveró que “labura a demanda, no convoca a nadie ni del oficialismo ni de la oposición para ver como resuelven los problemas” y aclaró que “tienen que sentarse a hablar con todos los actores”.

“Alguien se tiene que poner del lado de la gente con vehemencia para poder resolver los intereses de cada persona. Todo el mundo por abajo sigue diciendo que la seguridad en Mar del Plata está estallando”, manifestó Iriart y aseguró que se ofreció ayudar “muchas veces al Municipio, pero pareciera que no interesa”.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si volvería a tomar la Secretaría de Seguridad, en caso que se lo propusiera, expresó: “Tengo el desafío enorme de la Cámara de Diputados. No vendría a la Secretaría de Seguridad, pero sí estoy siempre para ayudar como sea” y aclaró que quiere trabajar “con gente que tenga voluntad”.

“Primero quiero escuchar que haya un Secretario de Seguridad y segundo, si hay un Secretario quiero que se pelee con la gente, con los jueces, fiscales y policía, que cuestione por qué algunas cámaras de seguridad no funcionan, etcétera”, remarcó el dirigente.

Asimismo, Iriart expresó: “Preparémonos en Mar del Plata para que lo que sucedió en el barrio Martillo sino se actúa rápidamente, lo vamos a estar experimentando cada vez más seguido. Este experimento que las bandas buscan copar los barrios ya sucedió hace unos años atrás en el barrio San Martín, por ejemplo, donde con la Prefectura se solucionó el problema. Ahora sigue estando, pero no camina ni un barrio”.

Por último, el diputado marplatense remarcó que “esto tiene que ver con el sentido común. Si se quiere solucionar se soluciona y si se quiere hacer la vista gorda, se la hace” y agregó que “un plan de seguridad hay que ponerlo en la práctica, no alcanza con la teoría. Quiero que alguien defienda a la gente de verdad y el sistema nos está torciendo la mano”.