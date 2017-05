PABLO ACETO: Hay que quitarle la concesión a EDEA

Sin duda generó un gran alivio la resolución judicial que suspende el tarifazo del servicio de distribución eléctrica en la Provincia de Buenos Aires, pero esto, claramente no es la solución del problema. Si bien al usuario le preocupa fundamentalmente el costo del servicio a pagar, el tarifazo en sí no es más que un síntoma de un sistema profundamente infectado de corrupción.

Recibimos con optimismo a principios de año la repotenciación de la Central 9 de Julio, que, dejemos en claro, fue una inversión del Estado, que puso hasta cierto punto fin a ese drenaje de dólares que se gastaban en el negocio de los motogeneradores, que eran utilizados para mal sostener el servicio eléctrico de la ciudad.Confiamos que a partir de esa decisión comenzarían a realizarse cambios profundos en el sistema, pero no fue así.

Hay que tener en claro que el servicio eléctrico no solo depende de la generación o estar integrado al Sistema Interconectado Nacional (SIN), también depende del sistema de distribución y acá parece que se cae la vocación de generar cambios. Por razones que deberían explicarse desde el Ejecutivo Provincial, como también los legisladores bonaerenses, nadie quiere tocar la concesión de EDEA que desde la privatización de Duhalde lo único que ha hecho es recaudar.

La desinversión y falta de modernización explica en gran parte la crisis del área.

No podemos pensar en desarrollo y pleno empleo si no solucionamos el problema energético, es imposible creer que tenemos oportunidades de inversión si no podemos garantizar energía. Hoy por hoy, no se puede ni sostener el servicio domiciliario, todos los barrios están sufriendo cortes, en este contexto ¿cómo garantizaríamos energía para

un plan de desarrollo?

Tenemos que pensar seriamente en la creación de la gran Empresa de Agua y Energía SE, basados en los principios fundacionales de OSSE. El sector privado ha fracasado y continuar en este camino es alargar una agonía, ya que la resolución judicial debe ser considerada como provisoria.