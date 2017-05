Desde la Coalición Cívica proponen bajar la TSU “optimizando el gasto”

Los precandidatos a concejales del partido liderado por Elisa Carrió, Guido Garcia y Angélica Gonzalez, propusieron “retrotraer al 50% la base imponible de la TSU, a la vez que mejorar la recaudación y optimizar el gasto municipal”.

Recordaron que para el ejercicio fiscal 2017 se hicieron dos importantes modificaciones en el cálculo de dicha tasa. Por un lado la tarifa básica fue llevada de $ 464 a $ 3014 (un 550 %) y, por otro, pasó a tomarse el 100% de la valuación fiscal de los inmuebles como base imponible para el cálculo.

Por su parte, el postulante a una banca en el Consejo, Guido García, se pronunció al respecto: “Hay más de 50 reclamos diarios según la Defensoría del Pueblo, aumentos de más del 100% y vecinos que no pueden pagar la nueva tarifa.”

En la misma línea, la Lic. Angelica Gonzalez expresó que “nosotros vemos una clara analogía de la TSU con el impuesto inmobiliario provincial ya que toma la misma base imponible, violando así la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos”.

“El municipio de General Pueyrredon debe ser autosustentable, como viene reclamando la provincia. No se debe seguir expoliando a los contribuyentes con aumentos de tasas exorbitantes, lo que se necesita aquí es un plan serio de optimización del gasto, revisar ente por ente como se asigna y ejecuta el presupuesto y, al mismo tiempo, mejorar la recaudación. Mar del Plata no puede seguir siendo un municipio dependiente que no presta satisfactoriamente los más elementales servicios a la comunidad”, concluyeron.