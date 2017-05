Daniel Rodríguez: “No se puede invisibilizar a la Federación”

La subsecretaria de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier, se hizo presente hoy en el Concejo Deliberante para brindar explicaciones a concejales y vecinalistas en la comisión de Legislación. La funcionaria de Cambiemos asistió al recinto de sesiones del HCD luego de haber declarado que existían desprolijidades administrativas en las sociedades de fomento y que los fomentistas viven del convenio que les paga la municipalidad.

El concejal peronista del Frente para la Victoria, Daniel Rodríguez, participó activamente en la reunión y dejó en claro su posición en defensa de la Federación y le exigió además a la funcionaria que utilice el estado municipal para unir a los marplatenses, que use la política con criterios de unidad y no de disolución.

“Observo que usted como titular del área de Asuntos de la Comunidad no está respetando a una institución de segundo orden como lo es la Federación. Políticamente e institucionalmente no se la puede invisibilizar, para mí no es casual que usted hable con las entidades de manera individual y no hable con la Federación, usted ha agrietado esta situación”.

Durante el desarrollo de la discusión Rodríguez manifestó su profunda preocupación por el enfrentamiento entre vecinalistas e hizo hincapié en la falta de criterios de unidad del estado municipal para resolver el conflicto.

“Me preocupa ver la gente contra la gente, e insisto esto no me parece algo casual. Usted Marinier tiene rota la relación con la Federación y sus declaraciones y sus actitudes no ayudan para resolver el tema. Por tal motivo le pido que utilice al estado para unir, necesitamos una ciudad unida, con criterios de unidad y no de disolución. También vale recordar que lo central, lo fundamental, para tratar aquí no es la herencia, sino que los barrios en la actualidad están en pésimas condiciones”.