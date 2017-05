El “Paseo Aldrey” al borde del precipicio: no tendría habilitación y nunca pagó el canon…

El moderno Shopping ubicado entre las calles Alberto Las Heras, Garay y Sarmiento estaría más que “flojito de papeles”: no habría cumplimentado la habilitación del predio y de varios locales allí existentes. Tampoco nunca se ha pagado el canon que establece el pliego; y como si fuera poco ha hecho caso omiso al cambio de su nombre. ¿Se animará Arroyo a su clausura?

El hasta ahora “Paseo Aldrey” podría ser sancionado económicamente en un primer momento de no retirar el cartel con esa leyenda si es que no hace lugar a la resolución por el uso indebido y difusión del nombre dado a la Unidad Fiscal “Centro Cultural Estación Terminal Sur” como “Paseo Aldrey Cultural y Comercial”. No se descarta por otra parte, que a raíz de que no habría cumplimentado la habilitación del predio y de varios de los locales allí existentes, se llegue a su clausura.

Estas medidas las anunció el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro al referirse al tema de su denominación y a otros “inconvenientes” que existirían en el lugar. El funcionario en diálogo con Aldo del Cul, por Brisas Primera Edición al referirse a la continuidad del conflicto en caso de no acatar lo resuelto y si podrán existir multas o sanciones , remarcó “Sí, por supuesto. Existen una serie de multas y sanciones para el concesionario al no darle cumplimiento. De modo que nosotros pretendemos que en este plazo que tenemos antes del miércoles, la empresa acepte lo que exige el pliego básico, el contrato, el poder concedente que es el estado municipal. En caso de que ello no ocurra se llevarán a cabo las medidas judiciales necesarias para el cumplimiento contractual, como se le exige a cualquier concesionario.

En relación a las sanciones económicas afirmó que las mismas “se pueden establecer y económicas y esto tiene una notoria judicialización del tema, donde también procuraremos el cobro de tazas. Porque ni han cumplido con el pago de canon que establece el pliego”, acotando en tal sentido que “Nunca pagó. Debe todo”

Cuando se lo indagó si a esto también lo tienen que negociar o es judicializable, Gil de Muro respondió que “Puede ser judicializable y puede aplicar sanción pecuniaria por incumplimiento. Pero la intención es que se resuelva en la instancia administrativa previa. Es función del municipio que exija el cumplimiento del canon a la empresa”