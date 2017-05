Desidia de la Delegación Municipal del Puerto puede desatar grave accidente

Pasaron las últimas inundaciones, pero la desidia nó. Un claro ejemplo se da en la Avenida de los Trabajadores casi 12 de Octubre. Allí un kisoco de diarios y revistas a raíz de la fuerza del agua de aquel momento hizo que lo volcara, quedara en incómoda posición, solo sostenido por un alero de su estructura.

Hoy quienes aquellos peatones que transitan por el lugar, muchos deben bajar a la calle para poder caminar arriesgando su vida , tanto hacia el sur como hacia el norte, salvo aquellos “corajudos” que se animan y pasan por debajo .

Vecinos del lugar llamaron a la Delegación Municipal el Puerto en varias oportunidades, pero al parecer tienen mucho trabajo, y a pesar que el Area de Servicios se encuentra a menos de cien metros, ningún funcionario portuense ha movido un dedo para subsanar el tema. Lamentable

El que sí trabajo, fue Leitao

El Ente Municipal de Servicios Urbanos que conduce Eduardo Leitao, realizó este lunes el saneamiento de un megabasural ubicado en Irala entre Triunvirato y Padre Duto. En este sentido, el titular del EMSUR resaltó el carácter continuo de este tipo de tareas en la zona y comentó que ya se solicitó, a través del COM, la instalación de una nueva cámara en el lugar que al estar a pocos metros de la Comisaría 3ra permitirá responder a las denuncias con mayor celeridad.

Seguidamente el titular del EMSUR remarcó que “si no nos ayudamos entre nosotros a que la gente no saque la basura fuera de término o fuera del lugar que corresponde, lamentablemente hay que requerir mas servicio, por el que se paga mas y llega al punto de que nos cuesta muchísimo, aparte del maltrato al medio ambiente que se genera porque acá hay ratas, todo tipo de roedores que pueden traer enfermedades o perros sueltos comiendo cosas que no deben”.

En este marco, Leitao comentó que “esta es una cuadra emblemática porque esta continuamente llena de basura y hacemos un trabajo exhaustivo y continuo semana a semana para limpiar este espacio. Lo que vemos es que en muchos casos la gente resulta muy irresponsable porque vienen camiones, alguien con un comercio de electrodomésticos ha tirado todo inescrupulosamente y nos requiere que todas las semanas vengamos con pala cargadora y camiones para hacer la limpieza de este lugar, que implica un presupuesto adicional y es algo que pagamos todos”.