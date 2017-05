“Hay una campaña de estigmatización de la tarea de los docentes”

En el marco del conflicto que se encuentra atravesando el sector educativo por la falta de acuerdo salarial, el docente Fabián Moyano en diálogo con “el Retrato…” realizó un balance sobre la situación y remarcó: “Estoy viendo un canibalismo social terrible. Hay una campaña de estigmatización de la tarea docente, sin hacer una discriminación de la realidad”.

“Tengo en claro que hay cuestiones para revisar, hay una absoluta falta de voluntad política para poner las cosas blanco sobre blanco. En la Argentina tenés que hacer un acuerdo con todos los sectores políticos, porque sino no tenés salida ni para los chicos ni para los docentes”, indicó Fabián.

Asimismo, aseguró que “desde el gobierno de la provincia no tienen la voluntad y desde los docentes hay una cuestión de persistencia, la salida no es una cuestión de plata, se ha transformado en una cuestión política, sino no se puede entender como el año pasado los tipos convocan a una paritaria nacional del 34% y ahora, descentralizan la discusión en las provincias, lateralizan en las provincias toda la responsabilidad del acto educativo”.

A su vez, se refirió al gobierno anterior y aclaró que “dejó muchas asignaturas pendientes, el plan conectar igualdad estuvo bárbaro, pero si vos no tenía la capacidad para abordarlo queda en la nada” y detalló que en este caso “si son conscientes de la situación financiera que atraviesan las provincias, también tenés que ponerte a la altura de las circunstancias”.

“Todos tienen una posición inflexible, te ofrecen un 19% en tres cuotas o 18% en cuatro cuotas, es lo mismo que estar diciéndote sigan vamos a confrontar y ellos piden un 35%”, sostuvo Fabián a la vez que opinó que “se podría arreglar en un 25%, pero que el 4% que se resigna vaya destinado a infraestructura escolar, al arreglo absoluto de escuelas donde se necesite”.

“Si dicen que cada punto destinado a docentes son mil millones de pesos, bueno entonces destinemos 3 mil o 4 mil millones de pesos a la reestructuración edilicia”,apuntó el ex docente y director educativo a “el Retrato…”

Fabián Moyano dialogó con “el Retrato…” sobre sus inicios en la docencia y contó que cursó el quinto año en el Mariano Moreno, que trabajaba y estudiaba de noche. “Me di cuenta que la docencia era lo mío cuando empecé a hacer las prácticas de formación, mientras hacía el profesorado de historia, pedían 15 horas y yo hice un trimestre entero en la Escuela 10”, recordó.

Fabián se desempeño como preceptor en el Carlos Tejedor, también ejerció la docencia y fue director 18 años en dicho establecimiento. “Me jubilé el año pasado del colegio y se extraña bastante, fueron 23 años, mucho tiempo”, indicó.

Además, sostuvo que también transitó muchos colegios de gestión estatal y que los mismos le dieron “muchas satisfacciones como profesor” y a la vez, aseguró que disfrutó mucho también sus años en la Escuela 23, en la Escuela Media 20 en Camet, en Peralta Ramos y Ayolas, en el Centenario y que “era un orgullo”.

A su vez, comentó que ya no da clases de historia, porque hace 5 años emprendió con amigos un Instituto Superior, en el cual se dictan Carreras de Salud como radiología, instrumentación quirúrgica, acompañante terapéutico, entre otras y aclaró que dan títulos oficiales de la Dipregep. “Hoy tenemos más de 400 alumnos en el Instituto”, manifestó.

“No doy clases en el Instituto para no confundir roles, creo que en la educación eso tiene que estar bien definido, porque el que dirige debe ser equidistante. No podes llamarla la atención a un chico por alguna cuestión y después sos el que lo evalúa”, apunto Fabián.

Por otro lado, recordó que dio clases “para más de 5 mil o 6 mil chicos” y resaltó: “A mí el gran placer me lo producía cuando chicos que habían sido alumnos míos decidían estudiar historia o simplemente, estudiar. La docencia es emocionante”.

“Me gustaría que los docentes se vuelvan a conmover con lo que están haciendo, que el docente vuelva a sentir placer y gusto y que las familias vuelvan a respetar”, indicó Fabián y a la vez, recordó: “He visto a un padre agarrar del cuello a un docente por desaprobar a un alumno y eso, va a seguir pasando. Es adecuado que el acuerdo institucional de convivencia contemple sanciones a los padres”.

“Nosotros, desde la docencia, debemos ser ejemplares para los chicos, porque después de muchos años cuando te cruzas cuando tus egresados se acuerdan de gestos o cosas de uno que los tomaron como un mandamiento. Por eso, es tan importante el buen docente”, afirmó y en ese sentido resaltó: “Hay que ser muy cauteloso con esas cuestiones. Cuidemos al docente y no confrontemos con la sociedad”.