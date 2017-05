Fabian Moyano y su mirada sobre la tarea de enseñar en la Argentina

Fabián Moyano se desempeñó como docente durante 23 años y a pesar de estar actualmente retirado de la profesión, nunca perdió su pasión por enseñar. A simple vista se puede descubrir que tiene otra gran pasión: la música.

Una guitarra, varios CDs, dos tocadiscos y una enorme colección de alrededor de 5 mil discos de todas las épocas y todos los géneros musicales, se encuentran perfectamente ordenados y conservados, como si el tiempo no hubiera pasado para ellos, en una biblioteca de su hogar.

En ese contexto, con “Dust in the Wind” sonando de fondo, Fabián Moyano se entrevistó con “el Retrato…”, habló sobre la situación por la que se encuentra atravesando el sistema educativo argentino y manifestó que, en este año y medio que se lleva en la gestión provincial, no ha visto “decisiones que pongan en valor la educación pública, más allá de algunas cuestiones punitivas. Se debe evaluar al docente, pero no para castigarlo, sino para mejorarlo”.

En tal sentido, Fabián manifestó que “en la formación docente hay deficiencias, hay muchas falencias en la formación de las carreras docentes últimamente” y a la vez, señaló que “la crisis educativa se profundizó con la Ley Federal de Educación, que surgió en 1993 cuando comenzó la discusión y se implementó en el primer gobierno de Carlos Menem, porque hizo retroceder a la educación”.

“La EGB 1, 2 y 3 primerizó en cierta forma el sistema educativo, entonces tenías maestras que en concurso se reconvertían y daban áreas como Ciencias Sociales, Naturales, etcétera, pero no estaban en la formación básica y eso no podes aprenderlo en un curso, por lo cual esos chicos pasaban al polimodal con falencias formativas”, sostuvo.

Además, agregó que “otra de las cosas que se descuidó fue la educación técnica. La formación de las mismas se da en el peronismo, salías y trabajabas de lo que habías estudiado, pero en la dictadura con la política económica que se aplicó dejó de tener cierta razón de ser la educación técnica porque si cerraron 80 mil establecimientos industriales en dos años y medio, no había desde la escuela una salida hacia el trabajo”.

“La escuela tuvo matices y recién en los últimos años se la empezó a poner en valor a la educación técnica. No hay una prioridad del hecho educativo. La escuela fue el último bastión que quedaba en la sociedad de carácter inmaculado desde la familia y el respeto a los otros, pero hoy ya nadie la respeta, nadie respeta a los docentes ni las familias respetan la labor docente”, indicó.

“El respeto y comportamientos hacia la

escuela no escapan a lo que uno ve en la calle”

A su vez, se refirió a la violencia que se genera muchas veces en los colegios y comentó que “todas las crisis culturales llevan un proceso, hoy hay una crisis sistémica, no funciona nada bien normativamente y el respeto y comportamientos hacia la escuela no escapan a lo que uno ve en la calle”.

“Se tienen que sentar todos los sectores políticos. Opinión tenemos todos, pero conocer de lo que estamos haciendo, no todos. Hay muchas áreas del gobierno que ponen gente específica que no saben bien el arte y el oficio”, aseguró Fabián a “el Retrato…”

Por otro lado, el docente hizo hincapié en las diferencias que hay en torno a la educación pública y privada y detalló que “la calidad educativa nunca tuvo que ver con la cantidad de días de clases, obviamente no es lo mismo tener 180 días de clase que 100, pero el buen docente es bueno en gestión privada y estatal”.

“La desventaja que muchas veces tienen los chicos de gestión estatal es que por problemas de infraestructura pierden muchos días de clase y eso no se contempla con las estadísticas”, expresó a la vez que agregó que también “es más difícil agarrar el régimen de licencias en gestión privada y hacer un uso intensivo del mismo”.

En relación a lo anterior, señaló que “en gestión estatal no sentís que te controlan, parece que como no tienen que dar cuentas a nadie, faltan” y criticó que “en la gestión privada están prefiriendo a los docentes con poca antigüedad por una cuestión económica, cuando ya tenes más de 20 años de antigüedad tenes un costo laboral alto”.

Seguidamente, se refirió al material que hay en los colegios para que los chicos estudien. “En el gobierno anterior hubo una política piola en lo que refiere a proveer de libros de texto a los chicos en las escuelas de gestión estatal. Si eso se hizo bien, entonces veamos como lo continuamos o como lo aprovechamos”, afirmó.

“Quieren menos les damos menos,

pedimos menos y hacemos menos”

En ese sentido, Fabián también se refirió a los cambios en la forma de evaluar a los alumnos y las facilidades que se generan para que los chicos pasen de grado. “No estaba permitido el aplazo prácticamente, lo cual no es beneficioso para nada para el alumno y nosotros como docentes hemos favorecido eso”, aseguró.

“Solo en 2014 y 2015 hubo una petición formal por parte de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires en donde había una sugerencia que el aplazo estigmatizaba y demás, nosotros fuimos partícipes de eso y fuimos bajando la vara cada vez más, en vez de subirla”, recordó.

En relación a lo anterior, apuntó que “subir la vara para los chicos no está mal” y ejemplificó que ha visto colegas en clases de química de quinto año que “entre los dos cursos de 55 chicos no se la llevaba nadie, hay algo que claramente falló. Hay que tener pulso y carácter para ser docente, si no aprobás, no aprobás”.

“Hay cosas que no están escritas. Si bien hubo algunas directivas por parte de la gestión anterior, la verdad hubo una cuestión desde los propios docentes de bajar la vara. No fue un tema político, sino más bien volitivo”, sostuvo Fabián y resaltó que se generó eso de “quieren menos les damos menos, pedimos menos y hacemos menos, una especie de inconsciente colectivo”.

“Cuando entran a la facultad, es distinto en la privada que la estatal. En la privada tal vez la cuota juega un rol preponderante. Se da el proceso inverso y en la pública sos un número, no interesa ni quién sos ni demás circunstancias. Habría que articular el nivel superior con el secundario para ver qué es lo que se necesita”, señaló.