Apoyo unánime de la UNMDP al pedido de audiencia de la FUM a Vidal

En la sesión plenaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata se aprobó por unanimidad el acompañamiento al pedido de audiencia de la Federación Universitaria Marplantense a la gobernadora María Eugenia Vidal. Desde hace varias semanas la organización gremial estudiantil viene siendo apoyada por gran cantidad de referentes institucionales, sociales y políticos para la inclusión de la ciudad de Mar del Plata en la implementación de la ley provincial 14.735 de boleto estudiantil especial.

En tal sentido la presidente de la FUM Ana Laura Catelén expresó: “Una vez más la totalidad de la comunidad educativa de nuestra UNMDP nos brinda su apoyo para seguir dando pasos en esta reivindicación histórica de nuestro movimiento estudiantil. Nos parece fundamental resaltar que a partir de los anuncios de la Gobernadora Vidal, en los cuales amplía el beneficio del boleto a más regiones de nuestra provincia, la ciudad de Mar del Plata no ha sido incluida a pesar de tener una de las instituciones de educación superior más grandes del interior. No solo no se han dado explicaciones de los criterios de aplicación de la ley, el porqué de la discriminación de nuestra localidad, sino que además no hemos tenido respuestas al pedido de audiencia para tener las debidas explicaciones y acordar la llegada del boleto a nuestra región.”

Por su parte la vicepresidente de la organización gremial estudiantil, Sofía Ardusso, declaró: “Nos parece fundamental resaltar que esta reivindicación es la oportunidad de seguir trabajando en una Educación Superior más inclusiva en nuestra ciudad, en la necesidad de igualar oportunidad en el acceso a ésta. Estamos convencidos que esto redundará en beneficios para la totalidad de nuestra comunidad.”

Por último ambas dirigente expresaron: “Nos mantenemos optimistas en que en los próximos días tendremos novedades respecto de nuestro pedido de audiencia.