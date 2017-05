Luis Barrionuevo sin anestesia: “Mar del Plata es un río de lágrimas….”

“Mar del Plata es un río de lágrimas, está mal. Diferente es la situación en el conurbano bonaerense, que es donde hay mucha actividad, al igual que en Córdoba y Rosario que es donde hay cientos de miles de pymes. Allí trabajan mucho más las parrillas, los restaurantes y los cafés” firmo sin vuelta el , el Secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Utghra), Luis Barrionuevo, quien además manifestó que “a partir de las elecciones vendrá la unidad del peronismo y la CGT”.

En el marco del Congreso Anual de Gastronómicos, Barrionuevo se refirió también a como se posiciona el Frente Renovador para las próximas elecciones y señaló que “tiene un caudal muy fuerte de votos” y detalló que“a partir de las elecciones, vendrá la unidad del peronismo a través de los que ganen y la unidad de la CGT, con ese nuevo panorama se hace necesario volver a integrar a todos los medios en una futura CGT”.

Asimismo, afirmó también que “el gobierno está convencido que con la economía resuelven los problemas y no les está yendo bien. El gobierno es cero política y pensó que con la economía floreciente íbamos a tirar manteca al techo, pero la realidad no es así” y añadió: “Hablan de una inflación más baja, pero creo que vamos a estar por el 27%”.

Además, apuntó que “la teta del Estado no da para más y el gobierno se ha equivocado feo los precios no dejan de subir, la inflación no baja y seguimos endeudados”, a la vez que aclaró: “Hoy estamos viviendo la timba financiera como vivimos con Martínez de Hoz y Cavallo.”

“El gobierno está muy preocupada por las elecciones, porque necesita ganar, pero sino pudo controlar los precios, no se reactiva el trabajo genuino y la argentina puede salir adelante, por más que gane, no le van a servir” y comentó que “es tanta la desesperación por ganar que hoy acaba de inventar un candidato que se llama Randazzo”.

Y aclaró que eso se dio por el crecimiento que tuvo Cristina Kirchner en el último tiempo. “Creció tanto la Dra. que tienen que inventar un candidato para enfrentarla. Buscan políticamente dividir al kirchnerismo/peronista y ahí es donde se equivocan. Randazzo también tendrá que rendir cuentas en la justicia”.

Por otra parte, sostuvo que “Mar del Plata es un río de lágrimas, está mal. Diferente es la situación en el conurbano bonaerense, que es donde hay mucha actividad, al igual que en Córdoba y Rosario que es donde hay cientos de miles de pymes. Allí trabajan mucho más las parrillas, los restaurantes y los cafés”, indicó y remarcó que “en todo el país hay casi 25 mil trabajadores menos con un cierre de 4 mil 700 establecimientos”.

Por último, se refirió a la importancia del encuentro y comentó que por primera vez llegan al Congreso con la paritaria cerrada. “Normalmente salía de acá el plan de lucha y todos los esquemas que hacer con referencia a los sueldos. Vinimos con las 4 partes que han cerrado las paritarias y eso nos gratifica, teniendo en cuenta la situación que está pasando el país”, valoró.