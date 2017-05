“La independencia del Puerto puede llegar a darse en un futuro no muy lejano”

Existen diversos antecedentes de ciudades o grandes delegaciones que han buscado su independencia de determinados municipios. Un ejemplo cercano, en el tiempo y también en distancia, es lo que sucedió en Lezama en el año 2009. La ciudad venía pidiendo la autonomía del Municipio de Chascomús hacía tiempo y lo visibilizaban con cortes en la Ruta 2. Después de presentar el proyecto en la Legislatura bonaerense, en diciembre de ese año la Cámara de Diputados aprobó la creación del Municipio número 135 logrando la independencia de Lezama.

En Mar del Plata un ejemplo actual es el pedido de los vecinos de Sierra de los Padres. Buscan hacer entrega del petitorio, con la firma de más de mil residentes y los fundamentos para su autonomía, a los diputados de la Quinta Sección electoral para que el proyecto avance y, al igual que Lezama, ser independientes y así, poder elegir a las propias autoridades.

La pregunta queda entonces formulada, ¿podría el Puerto marplatense independizarse del municipio? Para Marcone no es una utopía, “se puede dar en un futuro no muy lejano. Tiene que ser a través un grupo de líderes sin ambición política, gente que verdaderamente quiere que le vaya bien al Puerto”.

Agrega que “es posible porque la realidad es que es el sector comercial más importante que tiene la ciudad. El Puerto tiene más habitantes y más producto bruto que alguna provincia”. Tomar decisiones de esta raigambre no se resuelve en un día, requiere del debate intenso del posible proyecto y el análisis minucioso de cada detalle ya que implicaría un cambio absoluto materializado en, por ejemplo, los giros que podría dar la economía local.

Haciendo una detallada observación sobre la situación portuaria actual, relata que en este momento existen alrededor de 80 plantas de fileteado con una importante cantidad de empleados cada una. Si bien la situación es irregular y hay empresas que cierran, cooperativas que abren, “genera puestos de trabajo y sin embargo a nadie (referentes políticos) le preocupa el Puerto”.

Con respecto a lo estrictamente comercial, Marcone cuenta que “Argentina es un país agro exportador, ganadero y de campo, y, así y todo, exportamos más dinero en pescado que en vacas. Del Puerto de Mar del Plata sale más del 40%”

En el inconsciente colectivo hay vocación de avanzar con el desarrollo portuario, barrio que le da identidad a la ciudad, que es sinónimo de trabajo, de costumbres arraigadas en el interior de una cultura, de un folklore que además supo constituirse en recurso turístico y postal entrañable.

“El Partido de los Viejos”

El marplatense de 64 años habla con conocimiento sobre historia, cita ejemplos no sólo de nuestra conformación como nación sino también, la de las grandes civilizaciones. Asegura que “no fueron las juventudes las que las sacaron adelante” sino los mayores, que bien sabemos que no eran los viejos de hoy.

“Antes, los jóvenes iban a la guerra, a la confrontación, las negociaciones para la paz iban por otro lado”, dice Marcone, quien incluso menciona a las monarquías como las mejores sociedades en cuanto a gestión y estabilidad a lo largo del tiempo.

Se plantea entonces como un sueño alcanzable, formar “el Partido de los Viejos” donde “tipos como yo, que ya tenemos la vida hecha, tenemos casa, hijos adultos, nietos, el auto y una cierta estabilidad económica, ¿Por qué no devolverle algo a la comunidad?”

Explica que hoy las clases dirigentes son jóvenes que han hecho de la política su forma de vida y “que lo ven como un trabajo y no una vocación, las clases político sindicales hicieron su fortuna y no tienen escrúpulos, si uno quisiera entrar no puede, tiene que tranzar, y así no funciona”, según su lectura de la realidad.

Para que este “partido” sea posible, Xavier afirma que “no puede haber ambiciones, sino voluntades para poder cambiar las cosas”, y finaliza con una máxima que haría de esta idea un colectivo para ir por el buen camino: “yo no creo en las ideologías, yo creo en las personas”.