Cabrales estaría impulsando su “flexibilización laboral” Made in Mar del Plata

La versión se conoció en las últimas horas en la zona de Luro y España. En un bar de las cercanías, dos empleados del Ministerio de Trabajo que se tomaban un café cuando vieron que era “Cabrales” lanzaron ¡lo que se le viene a estos! Nuestro informante agudizó el oído y pudo captar algo de la conversación: por estas horas habrían de realizar una inspección en la legendaria empresa creada por el incansable Don Quique, y que hoy es manejada por sus hijos y familiares directos. Al parecer estarían aplicando una especie de “flexibilización laboral Made in Mar del Plata” impulsada desde las oficinas de Capital Federal.

¿Apriete a los trabajadores para que abandonen en Sindicato?

Todo habría comenzado luego del alejamiento del anterior gerente de Recursos Humanos Daniel Alvarez (hoy en Pepsico), lo que motivó a los herederos en reemplazarlo por un Contador con oficinas en CABA , quien en una de las primeras medidas aplicadas habría sido la de llamar a los trabajadores para pedirles que firmen un papel y salgan del Convenio del Sindicato “o se terminan todos los beneficios que hoy tienen”. Esto hizo que los empleados plantearan la situación ante las autoridades mercantiles, quienes habrían realizado una presentación ante el Ministerio, al que no le quedó otra que actuar…

“Hoy quieren hacer plata metiéndole la mano en el bolsillo a la gente”

Desde el Sindicato mantienen un absoluto silencio, sin confirmar la versión, pero tampoco desmentirla. Sí, una calificada fuente del SEC expresó que “Don Quique en los 91 años hizo grande la empresa vendiendo café, hoy sus seguidores quieren hacer la plata no solo vendiendo más café, sino metiéndole la mano en el bolsillo a la gente. No se lo vamos a permitir”. Se supo también que de avanzar la empresa Cabrales sobre el personal, podrían iniciar medidas de acción directa con protestas ante las puertas del legendario comercio de Rivadavia entre Independencia y Catamarca, e ir radicalizando la misma con acciones más duras.

El “Maxi” y el “Ruso” quieren un radicalismo más protagonista

Parecían dos artistas. Solo les faltó firmar autógrafos. Todos querían saludarlos. Por un lado el joven y cada día más “poderoso” diputado provincial Maxi Abad, y por el otro quien, a pesar de sus dichos, ya comenzó a sonar con fuerza pensando, no en octubre próximo, sino en el 2019. Daniel Katz, más conocido como “El Ruso” volvi ó al ruedo y lo hizo de manera precisa y contundente. Parecía un acto armado a su medida. En el medio del escenario como marcando quien era el “dueño de la pelota”, pero con humildad, gritó su verdad: “en las PASO vamos a ir con lista propia”. Ahí el auditorio radical se mostró feliz y las sonrisas de felicidad volvieron al rostro de muchos, hasta en la del siempre “pétreo” Oscar Pagni que siguió el acto atentamente parado al fondo del salón. Otro que no cabía de felicidad y mostraba su renovada dentadura, era el “Tato” Serebrinsky, un duro crítico de la gestión arroyista.

Mensajes por elevación para Vilma Cristina y Nicolás

En la mesa, Katz tenía a su derecha al Maxi Abad, al Presidente de la UCR y quien convocó al encuentro, el edil Mario Rodríguez y al Secretario General Adjunto de la OTR de la Provincia, Daniel Bruna. A su izquierda se sentaron el Concejal Eduardo Abud, la Presidenta de la Juventud Radical MdP-Batán, Marianela Romero y el Secretario General de Franja Morada MdP-Batán, Santiago Piras. Todos con el objetivo de mostrar la unidad del corazón radical. Hubo mensajes claros (aunque sin nombrarlos) para Vilma Baragiola, Cristina Coria y Nicolás Maiorano, quienes no asistieron al encuentro a pesar de ser una reunión abierta a los correligionarios radicales, lo que se interpretó como un mensaje que no sacarán los “pies del plato” del esquema actual de Cambiemos.

Están dispuestos a “pintarse la cara” de ser necesario

Así las cosas hoy los radicales han comenzado a mostrar sus cartas. Van por más. Saben, como diría el Ruso, que hay otras personas del Partido que miden mejor, pero entienden que es el momento de “pintarse la cara” e ir a la pelea frontal de ser necesario “para volver a recuperar espacio perdido. para volver a dar la batalla cuerpo a cuerpo con convicción que el radicalismo va a volver y lo hará como columna vertebral de algún espacio que hoy es Cambiemos, pero que no sabemos cómo se va a llamar a futuro, o qué va a ser dentro de dos años”

Katz sin filtro: Mar del Plata merece un gobierno mejor

En tal sentido Katz fue claro y preciso al pedirles renovar la militancia por todo General Pueyrredón: “Digamos lo que estamos haciendo, por qué estamos trabajando, que es lo que definitivamente nos va a permitir dejar atrás lo que hoy estamos padeciendo”, para acotar que “ Este es el mensaje para muchos radicales, y no. Contémosle que estamos con convencidos que se puede ser mucho mejor; que Mar del Plata merece un gobierno mejor ; que vamos a ofrecerles los hombres y mujeres para volver a creer en el cambio, ese que votamos, que anhelamos, pero que Mar del Plata todavía está con el freno de mano puesto”. Más claro, échenle agua…

Vilma, la mejor radical en las encuestas hasta el momento

Quien viene con “tranco firme” y por el medio de la cancha encabezando el pelotón, no es otra que Vilma. A pesar de las críticas, las “horas extras” y viaje familiar, hoy su Imagen Positiva Neta supera holgadamente el 50%, con una intención de voto de más del 20%. Los números realizados por dos empresas encuestadoras (una de Buenos Aires y otra de La Plata) son inapelables a no ser que suceda algún tsunami. Es por esto que tanto desde su entorno, como de quienes la acompañaron en las ultimas partidarias, saben que tienen “El As de espadas”.

¿Baragiola candidata a Senadora por la Quinta?

Mientras que están aquellos que afirman que será quien encabece la Lista Oficial de Cambiemos a nivel local, hay otros que basados en los números (de hoy y de ayer) entienden que debe ocupar el primer lugar en la lista de senadores de la Quinta Sección Electoral, un lugar que alguno (inclusive marplatense) pretende para el tandilense Carlos Fernández, reelecto en el 2013. En las tiendas “baragiolistas” hacen una lectura muy particular: “su tiempo (por el del serrano) ya pasó. Hoy está allí porque Vilma (Baragiola) le sumó 105 mil votos (de los 150 mil que sacó) en aquel acto eleccionario”, para rematar con algo muy cierto para la ciudad: “Mar del Plata tiene que tener un senador radical en la Provincia. Por eso vamos a agotar todas las instancias que sea quien encabece la Lista de Cambiemos en la Quinta Sección Electoral”. La escucharán en la Provincia ¿o la lapicera podrá más?.

Cuando estaban por “sacrificar el toro”, llegó la paz al Colón

La falta de timing político hizo que el caso del Teatro Colón les estuviera a punto de estallar ante las propias narices al oficialismo arroyista, y que merced a los rápidos reflejos y la arenga de la concejal oficialista Cristina Coria , más la buena predisposición de las autoridades del Club Español, se evitó que pasara a mayores. El acuerdo, potenciado por el “abrazo solidario” llegó en el momento justo. El hecho que se desencadenó luego que desde Obra Sanitarias le cortaran al “Español” el vital suministro de agua ante la deuda existente, lo que motivó que los españoles tomaran la capa y la espada, y salieron al ruedo con los banderilleros que munidos del rehilete “picanearon” al toro transformado, en este caso, en la figura del Intendente Carlos Arroyo. Felizmente nadie fue sacrificado y el contrato (vencido tiempo atrás) va a ser renovado, el Club tendrá además un porcentaje del bordereaux ; el alquiler , de 24 mil pesos, pasaría a 37 mil y las obras pendientes se realizarán una vez firmado el nuevo convenio, licitación de por medio. A todo esto, la Secretaria de Cultura, léase Silvana Rojas fue (como lo ha sido hasta ahora desde que asumió) una mera espectadora con un sitial de lujo en la mesa de las negociaciones. ¡Gracias papá!

La AFIP investiga millonaria evasión “dia x día” en conocida firma

Los problemas con la AFIP de una conocida cadena de Supermercados podría acarrear graves inconvenientes en algunas de sus bocas franquiciadas “ya que existirían incumplimientos con los contratos” y que afectaría a los empleados que allí desarrollan su tareas. La investigación a nivel nacional habla de una evasión impositiva por más de 1400 millones de pesos mediante una mutual que depositaba los fondos en sus cuentas para ingresarlos al sistema con el beneficio de las exenciones tributarias. La situación pone en potencial riesgo de inestabilidad laboral de los trabajadores de las más de 700 bocas existentes en la Argentina, decenas de los cuales cumplen funciones en Mar del Plata.