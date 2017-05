El Nautico tuvo un debut auspicioso en el hockey masculino

El Club Náutico Mar del Plata debutó en el certamen de hockey sobre césped masculino de la Federación Tandilense con una victoria de 4 a 1 ante Saladillo.

Los goles de esta vuelta a esta disciplina fueron anotados por Miguel Becco Córtez, en dos ocasiones, Juan Quinci y Sebastián Ciccioti en una.

En el caso de Miguel Becco Cortez, se trata de un jugador formado en las inferiores de la entidad portuense que tras una temporada jugando para MdQ 06 tiene la satisfacción de participar en la vuelta de Náutico a las competencias de caballeros

En tanto, a manera de preliminar, siempre en el Centro Municipal de hockey, ambos clubes se enfrentaron en Sub 14, siendo una clara victoria para los portuenses, que se impusieron 5 a 2 con goles de José Ignacio Vila.

El periplo continuará el domingo que viene en Olavarría, donde Estudiantes recibirá a Náutico en primera, Sub 18, Sub 16, Sub 12 y Sub 10, siempre en la rama masculina.