El Jefe de Gobierno de CABA inició gira por Madrid, Berlin y Paris buscando inversores para Buenos Aires

En el aula magna del IE Business de Madrid se llevó a cabo el desayuno coloquio “Oportunidades de Inversión en la ciudad de Buenos Aires” al que asistieron empresarios españoles de diferentes sectores.

El acto estuvo presidido por Federico Ramón Puerta, Embajador de Argentina en España, quién presentó a, Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, mientras que Antonio Montes, Director del IE Business School, desempeñò la tarea de moderador del evento.

Rodriguez Larreta ha viajado en compañía del secretario general del gobierno porteño, Fernando Straface, la Vicepresidente 1ª de la Legislatura, Carmen Polledo y de los legisladores porteños Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro.

El objetivo de la misión es dar a conocer las oportunidades de inversión y los incentivos gubernamentales que ofrece la Ciudad de Buenos Aires, durante una gira en la que también visitará París y Berlín, donde se reunirá con sus respectivos alcaldes

Luego de las presentaciones de rigor, el disertante señaló: “Estamos focalizando las inversiones en lo que llamamos las industrias creativas, `sin humo´, como la tecnología, la industria audiovisual, el diseño, la gastronomía, la cultura y el arte, es decir todas las industrias, cuyo capital son el talento y la creatividad”.

“Y, por supuesto, otras que nos interesan son las constructoras grandes que hacen desarrollo urbanístico”, continuó.

Rodríguez Larreta comentó que “la Ciudad de Buenos Aires cuenta con proyectos de incentivos para la inversión, discriminados por zona urbanística” y que “la idea no sólo es también desarrollar y potenciar zonas de la ciudad másdesfavorecidas, en este sentido, contamos con un distrito de las artes, uno del diseño y uno de audiovisuales”.

“Esta promoción especial para incentivar las inversiones consiste en un aplazamiento bastante generoso de los ingresos brutos, que permite financiar la inversión por cinco años, que según la tipología de la industria puede ser hasta cinco puntos” agregó.

De esta manera, según el gobernante porteño “se combinan tres cosas: el incentivo por parte del gobierno, el bajo valor inmobiliario al principio, y el valor agregado que se genera en la zona a raíz de las infraestructuras que el gobierno de la Ciudad desarrolla para urbanizar esas zonas”.

ANFITRION. Federico Ramón Puerta, Embajador de Argentina en España, junto a Horacio Rodriguez Larreta a quien le presentó importantes inversores españoles.

Para graficar verbalmente a los asistentes, (la presentación no incluyó imágenes ni videos de la capital) Rodriguez Larreta, comentó que “la Ciudad tiene una población aproximada de 3 millones de habitantes. Su PBI representa el 25% del total nacional, su comercio global se ubica en torno a los US$ 50.000 millones y su población cuenta con el ingreso per cápita más alto de la Argentina US$ 41.000. “

“En el año 2016 más de 4,5 millones de turistas extranjeros visitaron la ciudad, situándola en el primer puesto a nivel nacional. Las industrias creativas son unos de sus principales motores, que junto al cine, museos, espectáculos deportivos, gastronomía y foros empresariales, sitúan a Buenos Aires dentro de las grandes capitales del mundo”, explicó Rodríguez Larreta en Madrid.

“Me interesan varias cosas que quiero tratar: el impulso que ella le da a la participación ciudadana, en Buenos Aires le damos mucha importancia también y específicamente estamos interesados en conocer de primera mano el programa ‘Madrid Decide’ que impulsa la alcaldesa Carmena”, dijo Rodríguez Larreta.

Se trata de un programa del ayuntamiento de Madrid, a través del cual los habitantes proponen ideas para mejorar sus vidas y deciden entre todos los vecinos qué proyectos se llevarán a cabo y cuáles no.

Puso de relieve que Madrid y Buenos Aires “son ciudades bastante comparables”. “Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, Madrid, 3,2 millones, sólo que el flujo de personas que entran y salen de nuestra ciudad es de 3,5 millones de personas”, señaló.

Después de su paso por Madrid, Rodríguez Larreta mantendrá encuentros con Mijael Müller, alcalde de Berlín, y conAna Hidalgo, alcaldesa de París, con quienes tendrá “una agenda particular”.

En Berlín, Rodríguez Larreta mantendrá una reunión de trabajo con el prestigioso músico argentino Daniel Barenboim, con quien dialogará sobre una serie de actividades para realizar en conjunto con el Teatro Colón y la Ciudad de Buenos Aires.

Visitará el Parlamento alemán y la Legislatura de Berlín, donde será homenajeado en una sesión especial de bienvenida y tendrá un encuentro con empresarios para anticipar la visita de la canciller Angela Merkel a la Argentina, prevista para junio.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto reunirse, también mañana con Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid.

En la capital española, el funcionario firmará un Memorándum de Colaboración y una Carta de Cooperación y Amistad, e intercambiará experiencias entre los programasBuenos Aires Elige y Madrid Decide. Además, recorrerá mercados y ferias para observar su desarrollo y el posicionamiento de Madrid como una capital europea de la gastronomía-

Hugo Barze – Corresponsal de Europa