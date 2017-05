Daniel “El Ruso” Katz está de regreso y quiere competir con Arroyo

“Mar del Plata merece un gobierno mejor; vamos a ofrecerles los hombres y mujeres para volver a creer en el cambio, ese que votamos, que anhelamos, pero que Mar del Plata todavía está con el freno de mano puesto” dijo el ex Intendente Daniel Katz (FOTO) en una parte de su mensaje ante los más de doscientos radicales que asistieron al encuentro realizado este lunes en el Hotel Ostende.

El “Ruso”, como se lo conoce a quien gobernara Mar del Plata, de esta manera tuvo su “primer gran acto”, en los que muchos ven como su regreso a la política lugareña, ratificó que “los que fuimos a la interna y nos impusimos en ella, estamos más unidos que nunca y por eso anunciamos que iremos a las PASO con una lista cuya columna vertebral será del radicalismo”.

Reiteró que “vamos a confrontar contra la lista de Arroyo y por eso hicimos un llamamiento a la unidad de la UCR y ojala estemos unidos. Tenemos candidatos pero no los venimos a anunciar en esta oportunidad”.

En su disertación convocó “a todos los radicales que unan y estamos dispuestos a dialogar con ellos y construir juntos. La pelota está del lado de ellos ahora” en clara alusión su correligionaria, la hoy Secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, a quien querrían convencer de que encabece esta Lista para las PASO.

Hizo también un llamado a los asistentes “para volver a militar como los radicales lo sabemos hacer; para volver a dar la batalla cuerpo a cuerpo con convicción que el radicalismo va a volver y lo hará como columna vertebral de algún espacio que hoy es Cambiemos, pero que no sabemos cómo se va a llamar a futuro o qué va a ser dentro de dos años”

Mas adelante bregó para que “el Radicalismo sea el que lidere ese espacio” acotando que “no somos sectarios, ni para las PASO, ni para lo que venga”, para remarcar su invitación “a que se sumen sectores de otros Partidos que hoy conviven con nosotros en Cambiemos”

“Hay gente valiosa en todos lados, pero entendemos que por historia trayectoria, prepotencia de trabajo, el Radicalismo está llamado a liderar alguien que encabece ese espacio”, para pedirles a los presentes que “militemos mano a mano con el vecinos, con el compañero de facultad, de trabajo , en el almacén…donde sea”

“Sabemos que hay una herencia enorme, que hay gente que está trabajando para hacerles creer a todo el mundo que los “malos” empezaron cuando asumieron las nuevas gestiones, y esto no es así”

En otro pasaje de su enérgica alocución, sin nombrarlo se “acordó” de (Gustavo) Pulti: “El origen del problema no está en el doctor Arroyo, sino en lo que recibió; pero cuando nos preguntan ¿y hoy, qué hacemos?, dejemos de agachar la cabeza, de dar respuestas de ocasión, de no comprometernos con una respuesta. No critiquemos a nadie, ni denostemos ni boicotiemos a nadie. Seamos absolutamente respetuosos más que nunca”

“Digamos lo que estamos haciendo, porqué estamos trabajando, que es lo que definitivamente nos va a permitir dejar atrás lo que hoy estamos padeciendo. Este es el mensaje para muchos radicales, y no, y contémosle que estamos con convencidos que se puede ser mucho mejor; que Mar del Plata merece un gobierno mejor ; que vamos a ofrecerles los hombres y mujeres para volver a creer en el cambio, ese que votamos, que anhelamos, pero que Mar del Plata todavía está con el freno de mano puesto”

Mensaje de Maximiliano Abad

“Cuando ganamos las elecciones dijimos que íbamos a fortalecer el Partido y hoy todos los que estamos acá independientemente de nuestras pertenencias sectoriales, hemos trabajado junto a la conducción del Comité local en este objetivo” dijo Abad.

Más adelante resaltó la labor “en los temas de la agenda pública, que son los del ciudadano común”, para resaltar la labor de la Juventud Radical “por su compromiso militante”, lo mismo que Franja Morada “que está construyendo radicalismo en distintas facultades de Mar del Plata”.

Luego de hacer un análisis de la Mar del Plata de hoy, les pidió a los radicales “grandeza para el futuro de un radicalismo que sea dinámico, que sea territorial”, invitándolos a “construir juntos ese futuro”