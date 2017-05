Un foro de ‘coaching’ que cuesta casi 900€ deja tirados a cientos de asistentes

El Being One Forum reuniría este fin de semana en Leganés a los dieciséis mejores autores de libros “sobre crecimiento espiritual”.

Las jornadas empezaron el viernes con problemas técnicos y horas de retraso. Este sábado, el evento no llegó a realizarse. Decenas de particulares han denunciado hoy, sábado, la cancelación sin aviso previo del ciclo de conferencias, por cuya asistencia algunos participantes han pagado hasta 900 euros.

La inscripción oscilaba entre los 80 euros por poder seguir las conferencias vía Internet, hasta los 900 por asistir de forma presencial los tres días en primera fila. La cancelación, que según fuentes municipales se ha producido debido a que la organización no ha pagado a la empresa que gestiona el espacio de la cubierta de la Plaza de Toros de Leganés, ha dejado a puertas del recinto a centenares de asistentes.

Ello ha motivado protestas y que hayan sido interpuestas denuncias en el juzgado número 3 de Leganés contra la organización, que desde primera hora de la mañana ha permanecido encerrada en el recinto.

Varias dotaciones de la Policía Nacional y del cuerpo municipal se han desplazado al lugar del evento, que inicialmente se había anunciado en la Casa de Campo pero posteriormente fue trasladado a la cubierta de la Plaza de Toros de Leganés. El cambio fue notificado por correo electrónico a los inscritos tan solo 24 horas antes.

Testigos presenciales han explicado a El Retrato de Hoy que el evento se celebró ayer con retraso y muchos problemas técnicos, y que hoy, hasta el mediodía, no han recibido comunicación alguna de la organización tras la cancelación. Tampoco han podido ponerse en contacto con los organizadores la para poner una reclamación y pedir el reembolso del dinero.

Centenares de asistentes han permanecido sentados en el suelo en las inmediaciones del recinto en señal de protesta y a lo largo de la mañana varios reputadas figuras de ‘coaching’, que iban a impartir conferencias, han acudido a “apaciguar” y “tranquilizar” al público. La página web del Being One Forum ya no está operativa, el teléfono móvil de contacto de la organización se encuentra apagado. Solo permanece abierta una cuenta de Facebook en la que, desde ayer, los usuarios expresan sus quejas.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa