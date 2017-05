El papa Francisco está en el Santuario de Fátima en el centenario de los tres pastorcillos

El Papa Francisco llegó a Fátima (Portugal) no es el primero que lo hace, anterioremente otres tres pontífices lo hicieron. En esta ocasión ha llegado al santuario para conmemeorar el centenario de las apariciones de la virgen a los niños Francisco, Jacinta y Lucía, y también para canonizar a los dos primeros, que murieron siendo niños.

Se trata de un viaje relámpago, que apenas llegará a 24 horas y que no incluye actividad en la capital Lisboa, tal como señala Antonio Marto, obispo de Leiria, ciudad próxima a Fátima y responsable de la organización de la visita.

La llegada de Francisco, ha obligado a las autoridades a restablecer el control fronterizo entre España y Portugal durante cuat ro que incluye el cierre del espacio aéreo y se han blindado con efectivos de seguridad, los accesos al santuario y a las aldeas limítrofes.

El papa Francisco, en un mensaje a través del canal del Vaticano, pide disculpas por no poder visitar otros lugares:“Sé bien que me queríais también en vuestras casas y comunidades, en vuestros pueblos y ciudades. Me gustaría aceptar, pero no me es posible”.

El papa arribó esta tarde pasadas las 16,30 , a la base aérea de Monte Real, desde donde fue transportado en helicóptero, al campo de fútbol de Fátima y después recorrió los últimos cuatro kilómetros en coche hasta el santuario, donde le aguardaba una multitud, cuyo número la organización no tiene ningún interés en exagerar.

“La plaza del santuario tiene 32.000 metros cuadrados de superficie, así que, apretados, caben 300.000; detrás caben otras 80.000 personas”, puntualiza la directora de comunicación del santuario. Los peregrinos, sin embargo, ocupan también los alrededores y la carretera por donde pasará el pontífice, se trata de miles de fieles que lleva días ocupando ese espacio-

El pronósitico meteorológico acerto de pleno y tal como anunció el l centro y sur de Portugal sufrió las inclemencias de frío y lluvia durante toda la jornada.

En cambio ha pronosticado que las inclemencias cesarán durante la procesión de las velas a las 21.30, la ceremonia más emocionante de la visita papal.

A última hora de la tarde el papa Francisco visitó la capilla de las Apariciones donde le esperaban 150 niños con las edades que tenían los pastorcillos cuando se les apareció la virgen. Una vez dentro, procedió a rezar por la paz en el mundo, “sin ninguna exclusión”.

Esta nueva visita papal, se realiza apenas 15 días desde el último viaje , que lo llevó a Egipto, una visita que duró varios días y que tuvo un mayor contenido político y social, ante la amenaza terrorista que sufre la comunidad cristiana copta.

Francisco es el cuarto jefe de la Iglesia Católica en visitar Fátima después de Pablo VI (1967), Juan Pablo II (1982, 1991 y Benedicto XVI en 2016.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa