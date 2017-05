Ataque cibernético a gran escala afecta los hospitales del Reino Unido

Varios hospitales del Reino Unido han sido afectados por un ataque cibernético a gran escala, según ha confirmado el NHS (Servicio Nacional de Salud británico), que ha bloqueado los ordenadores del personal y ha forzado a muchos de ellos para que derivaran a otros establecimientos a los pacientes de emergencia.

Los sistemas de IT (sistemas informáticos) del Servicio Nacional de Salud en todo el país parecen haber sido golpeados simultáneamente con un mensaje exigiendo un rescate a cambio de acceso a los ordenadores.

El Servicio Nacional de Salud ha confirmado que era consciente del problema y que pronto daría más detalles. Según afectados, un mensaje se ha introducido en la red pidiendo a los usuarios pagar 300 dólares para poder acceder a sus PCs.

Según los informes, los hospitales afectados son: Hertfordshire NHS, Barts Health en Londres, Essex Asociación de la universidad NHS, los hospitales universitarios de Morecambe Bay NHS, Southport y Ormskirk, y Blackpool.

Los médicos no han tardado en publicar en Twitter lo que estaba sucediendo en sus sistemas. Incluso existe una captura de pantalla sobre una conversación en la que un médico asegura que “tenemos un mensaje diciendo que nuestros equipos están bajo su control y que hay que pagar una cierta cantidad de dinero. Ahora todo está caído”.

El hospital Hertfordshire (al este), uno de los afectados, ha lanzado un comunicado donde explica que: “Hoy (viernes 12 de mayo de 2017) hemos experimentado un importante problema de IT, que se cree ha sido causado por un ciberataque (…). Inmediatamente después de descubrir el problema, el fideicomiso actuó para proteger sus sistemas de IT cerrándolos. Lo que implica que el sistema telefónico no puede aceptar llamadas entrantes”.

“Este hospital está posponiendo toda la actividad no urgente para hoy y está pidiendo a la gente que no vaya a A & E – por favor, llame a NHS111 para consejo médico urgente o 999 si es una emergencia que pone en peligro la vida”, detalla.

Este ataque sigue la línea de lo ocurrido en España en la mañana de este viernes cuando la red informática interna de Telefónica ha sufrido un ataque informático masivo. La compañía ha confirmado que algunos de ordenadores de su plantilla habían dejado de funcionar y que se ha ordenado a todos los trabajadores del Distrito C -la sede central del grupo al norte de la ciudad, que apaguen sus ordenadores de manera preventiva para calibrar la gravedad del problema. Este problema ha afectado a otras empresas.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa