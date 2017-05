Tarifa Estacional: “En la Costa Atlántica EDEA recauda entre 350 y 380 millones de pesos”

Después de los amentos anunciados en los servicios de energía eléctrica y gas, el titular de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane, en diálogo con “el Retrato…”puntualizó en las tarifas estacionales, a las cuales calificó como “inconstitucionales”y como estas impactan en los usuarios de la ciudad. “La empresa recaudaría entre 350 y 380 millones de pesos por año en la ciudad solo en estas viviendas que no gastan absolutamente nada”, apuntó.

En tal sentido, el Secretario Adjunto de la CTA Mar del Plata expresó que “siempre fue inconstitucional la aplicación de las tarifas estacionales. Es una tarifa que se inventó para que las empresas privadas pudieran recaudar sin hacer absolutamente nada ni poner nada, porque en una primera etapa te obligaba a realizar un consumo, aunque sea mínimo, para que no te cobraran tanto”.

En relación a eso, comentó que con la misma “solo por ser estacional estabas pagando más o menos $112,90 de cargo fijo y ahora se fue a $170 más todos los impuestos. Estás pagando arriba de $250 pesos sin consumir absolutamente nada” y destacó que “se le está pagando un bono a la empresa simplemente, porque la empresa tiene una instalación desarrollada”.

A su vez, hizo hincapié en la situación puntual de Mar del Plata que cuenta con una cantidad importante de propiedades de uso temporal y por ende, con abono de tarifas estacionales. “La empresa recaudaría entre 350 y 380 millones de pesos por año en la ciudad, únicamente en lo que son estas viviendas que no gastan absolutamente nada. Ese dinero va a la caja de la empresa”, detalló.

“El problema es que la tarifa estacional es que no solo se aplica a los que no consumen, sino que se está implementando también a los que no son capaces de mantener el promedio de consumo en el año, cosa que nadie puede hacerlo, porque no tenes cómo registrarlo”, apuntó a “el Retrato…”

En referencia a lo anterior, el titular de Luz y Fuerza de Mar del Plata expresó a “el Retrato…” que “sino se tiene la posibilidad de mantener durante el año un consumo en términos igualitarios, la empresa te aplica la tarifa estacional” y comentó que se deja de pagar lo que se venía pagando y “se comienza a abonar una cifra en forma permanente notoriamente diferencial”, por más que el cambio del consumo sea mínimo.

Por último, Rigane recomendó a los usuarios, ante el registro de estas tarifas estacionales, dirigirse a la Defensoría del Pueblo o al Municipio a la vez que señaló que en caso de reclamos deben hacerlo en el OCEBA, que es el organismo de contralor.

En referencia a este último, explicó que este organismo “debería responder en consecuencia y modificar este hecho que demuestra que ninguna política de uso racional y eficiente de ahorro de energía se puede implementar cuando hay un mercado que obliga a consumir o a pagar $250, teniendo un consumo cero”.

“Cuando vas a la empresa y le reclamas el cambio de tarifa estacional a la residencial, esta intenta que el usuario firme un documento en el cual este último se compromete a no modificar el límite de consumo”, criticó.