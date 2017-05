José Rigane: “El aumento de la tarifa de electricidad residencial está entre el 60 y 70%”

El Secretario Adjunto de la CTA, José Rigane (FOTO) manifestó su preocupación por los aumentos en los servicios de energía eléctrica y gas natural, a la vez que pronosticó nuevo incremento en octubre próximo. “La energía eléctrica se ha convertido en un bien suntuario y no en un bien social justamente, ni menos en un derecho humano”, afirmó.

En tal sentido, el titular de Luz y Fuerza Mar del Plata en diálogo con “el Retrato…” dijo que “mientras la decisión del gobierno nacional sea mantener un modelo energético que pone en el centro a la energía como un bien suntuario, obviamente que esta situación va a empeorar” a la vez que precisó que “el que tiene plata va a poder pagar lo que sea, pero el que no tiene no va a poder acceder”.

Asimismo, apuntó que “se viene afianzando un modelo que comenzó con la privatización y extranjerización y que ahora se va profundizando el mismo castigando al trabajador junto a los usuarios con tarifas que empiezan a ser impagables y que impactan de manera significativa en el poder adquisitivo que tenga una familia en la región”.

“El incremento está en un orden de entre el 60% y 70%”, precisó el titular de Luz y fuerza Mar del Plata y comentó a la vez que “se ha cambiado la estructura de la tarifa y al cambiarse esto, los efectos son realmente nocivos para el bolsillo del usuario”.

En relación a lo anterior, puntualizó en que “anteriormente se pagaba un cargo fijo de $16,72 bimestral y ahora, se sacó ese cargo fijo que era único para todas las categorías y lo dividieron, tenemos 7 niveles de tarifas y cada nivel tiene un cargo fijo diferente, es decir que varió”.

“Ahora el cargo fijo más económico, que antes era igual para todos, pasó a ser de $48,19. Se va a implementar por cada mes que se emite una factura”, explicó Rigane y remarcó que “el incremento fue del 188,22% entre febrero de 2016 y marzo de 2017”.

A su vez, señaló que “ese cargo fijo en otra categoría pasó de $16,72 a $100,75 y se incrementó en un valor de aproximadamente 6 veces más” y añadió que además de eso, hay que tener en cuenta los incrementos de los costos variables para hacer luego la estructura de la factura.

“La inflación hoy está en el 9% en 4 meses y el aumento de la energía es del 70%”

En ese contexto, el Secretario adjunto de la CTA Mar del Plata explicó a “el Retrato…” que “algunas cosas se eliminan de la boleta, que son las que menos impactan en la factura y el aumento total de la misma en la tarifa residencial está en el orden de entre el 60 y 70% de aumento”.

Asimismo, cuestionó que “si se está hablando de un proceso inflacionario que supera el 9% en 4 meses y la electricidad se incrementa en un 70%, no tiene nada que ver con la propuesta económica que hace el gobierno nacional” y aseguró que “este no va a ser el único incremento en el año, porque seguramente después de octubre va a haber otro aumento”.

Seguidamente, habló con “el Retrato…” sobre lo que se viene en el país frente a estos aumentos que el gobierno nacional no va a dar marcha atrás. “El objetivo es recaudar en función de la rentabilidad de la empresa y de los negocios de bolsa que se hacen en el cambio y/o venta de acciones sobre la espalda de lo que pagan los usuarios.No está pensado que esto se trata de un bien social de un derecho humano”, describió.

Además, anticipó que para este 2017 “no va a haber consumo y lo que no recaudan por un lado, lo van a recaudar por otro”. En ese contexto, explicó que, como el consumo baja, “han previsto que lo que no se venda necesitaban cobrarlo igual y por eso incrementaron los costos fijos”.

Por último, se refirió al cumplimiento de las obras por parte del gobierno y remarcó que no tiene confianza en que las van a cumplir. “Mientras no haya una auditoría o un organismo de contralor que imponga a la empresa que cumpla con las resoluciones que saca, no tengo por qué creer que van a cumplir con algo que prometen”, señaló Rigane.

“Este aumento de tarifas estaba previsto desde diciembre de 2016 cuando se hicieron auditorías, en donde se modificó la estructura de tarifa. En marzo se sabía que tenía que haber un aumento, pero por el conflicto social que había en argentina, con todo el tema de los maestros, decidieron no otorgarlo”, indicó.

Y recordó que en mayo se vendieron las empresas “y los que compraron ya sabían que iba a haber un aumento de tarifa, pero llegado este mes el aumento no se producía”, a la vez que ironizó: “Casualmente, durante la semana previa a otorgarlo, en los medios nacionales, salió que las empresas iban a invertir miles de millones de pesos en el transcurso de 5 años, lo que demostraba a la gente que iba a haber inversiones. ¿Mucha casualidad, no?”.