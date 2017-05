Pedro Sánchez invitó a los españoles residentes en Mar del Plata y Argentina a votar su proyecto en PSOE

Pedro Sánchez, candidato a la Secretaría General del PSOE, cerró anoche el acto de campaña realizado en el Auditorio Parque Paraiso del distrito de San Blas, al que asistieron delegaciones de agrupaciones de la Comunidad de Madrid, como Getafé, Móstoles, San Blas y centenares de afiliados y militantes a nivel particular.

Al término del acto, el Corresponsal de “el Retrato…” en Europa pudo dialogar con Pedro Sánchez (FOTO), quien aprovechó la oportunidad para “ invitar a todos los españoles residentes en Mar del Plata y en la Argentina toda a participar en este proyecto que comenzará luego del 21 de mayo próximo. Contamos con todos vosotros” concluyó.

Mensajes de Narbona, Corredor y Robles

Cristina Narbona, Beatriz Corredor y Margarita Robles, ex ministras socialistas , precedieron al orador principal, para referirse desde el análisis, los valores y el contenido documento del proyecto de Sánchez entregado horas antes .

Este jueves se ha presentado el resultado final de dicho trabajo y en él, ya no se apela “a la alianza de fuerzas de izquierda y a los sindicatos” sino que se pretende cimentar “una alianza social de progreso”.

Este hecho confirma los gestos y palabras que Pedro Sánchez dirige con relación a Podemos, traducidos en un cambio significativo en el texto de su proyecto, donde se apuesta por “una alianza social de progreso”, mientras que el texto anterior propugnaba “la unidad de acción con fuerzas de izquierda y los sindicatos”.

Pedro Sánchez enfátizo: “nuestro proyecto es reformista, no rupturista, eso lo dejamos a otras fuerzas” señaló precisando luego ;que en la definición “del nuevo PSOE, es la de siempre, la del pasado, la del presente y la del futuro, el PSOE, que nunca tuvo miedo al cambio” .

Pedro Sánchez marca distancias con Podemos de una manera ostensible a 10 días de que los militantes del PSOE voten en primarias a su nuevo secretario general.

La traducción concreta se ha visto este jueves en los cambios en el documento político Por una nueva social democracia sometido desde hace dos meses a un proceso de revisión con aportaciones de “miles de participantes”, según señalaron a El Retrato de Hoy, sus coordinadores José Félix Tezanos y Manuel Escudero, quienes justamente se encargarón de entregar el documento en la fecha, en compañía de Margarita Robles y Cristina Narbona-

“Este es un proyecto reformista, no rupturista, eso se lo dejamos a otras organizaciones políticas”, ha reiterado Pedro Sánchez, interrumpido varias veces por los aplausos de los aproximadamente mil asistentes al acto.

“Defendemos el PSOE de siempre, el que nunca tuvo miedo al cambio. En el marco multipartidista de hoy en España el PSOE se tiene que reposicionar en su espacio natural, que es la izquierda”, ha asegurado.

Sánchez desde el principio de su campaña reitera que no propone un giro a la izquierda sino “volver a la izquierda” y ésta es la forma de reprochar al comité federal del PSOE que con su abstención haya permitido que Mariano Rajoy continué como presidente, abstención adoptada según se dijo entonces, “ para evitar elecciones por tercera vez en un año.

“Aquí está la Izquierda”

En otro pasaje de su alocución, dijo Sánchez; ” hemos inaugurado el lema “AQUÍ ESTA LA IZQUIERDA” , la hemos asido con más fuerza, frase que por excluxión, implica que no está en Podemos y constituye otro mensaje para los electores.

El anterior secretario general, ante la presencia de ex altos cargos socialistas de distintas legislaturas como Odón Elorza , alcaldes y ex ministras de José Luis Rodríguez Zapatero, como Beatriz Corredor, Carmen Calvo, y las ya mencionadas Margarita Robles y Cristina Narbona, se regodeó hablando del PSOE ganador, que es el eje de la campaña de Susana Díaz. “cuando el PSOE gana, ganamos todos, ganan las compañeras y compañeros, ganan los militantes, ganan los afiliados, no se trata de decir —yo, yo ganó”en clara referencia a la mencionada.

Luego Sánchez lo resumió así; “Queremos que el PSOE vuelva a ser el partido de millones de progresistas de este país”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa