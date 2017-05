Garrafas: La Municipalidad clausuró comercio sin habilitación

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon, en un operativo conjunto entre distintas áreas de la comuna y personal policial, procedió a la clausura de un comercio ubicado en la intersección de las avenidas Antártica Argentina y Mario Bravo el cual no contaba con la habilitación municipal para la comercialización de garrafas. En su interior, se encontraron más de 100 unidades y sólo podía tener 10. Las garrafas fueron retiradas y trasladadas hasta el depósito habilitado.

El local, además, fue sancionado por el Departamento de Lealtad Comercial por vender las garrafas a un precio que duplicaba el estipulado por el Gobierno Nacional. Esto se enmarca dentro de las políticas del Municipio con el cronograma de distribución de las garrafas en los barrios y, además, tal como se anuncio, con los controles para que los usuarios no compren estos productos en lugar sin habilitar y al precio acordado (el precio máximo a consumidor final de la garrafa de 10 kg. es de $ 135).

Es importante recordar que el cronograma de distribución en los barrioscomenzó ayer en La Herradura, continuará este viernes en la sala de salud de Playa Serena (calle 11 entre 8 y 10) y el lunes de la semana que viene en la comisaría móvil de Nuevo Golf (José Hernández y Mario Bravo).

En el operativo, estuvieron presentes Luis Melo, director General de Inspección General; Emiliano Mensor, director de la Secretaría de Gobierno;Marcelo Lencina de la Policía Local; Verónica Tambascia, directora de Protección al Consumidor junto a personal de Inspección General de las áreas de Seguridad y Lealtad Comercial.

Al respecto, Mensor precisó que “se realizó un operativo en un comercio no habilitado para el depósito y comercialización de garrafas. Este comercio no tenía ningún tipo de habilitación visible por ello se intimó a que se retiren las garrafas y se llamó al distribuidor de las mismas para que las retiren. Había más de 100 unidades. El lugar fue clausurado, allí también funcionaba un domicilio particular y una especia de forrajería”.

Además, el funcionario remarcó: “Se le explicó a la titular del dominio que no puede comercializar esa cantidad de garrafas y que, como almacén o despensa, solo puede vender hasta 10 garrafas. Pero este caso ya era un depósito, con lo cual implicaba un peligro para el comercio, los empleados, los vecinos lindantes y los que iban a comprar a este lugar”.

“Es una línea del intendente municipal y del secretario de Gobierno para seguir trabajando y llevar seguridad a todos los vecinos en materia de comercios habilitados y la comercialización de garrafas. La venta de estos productos requiere la presencia de materiales de seguridad para la manipulación, transporte y depósito de los mismos”, concluyó Emiliano Mensor.