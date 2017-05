Concejales de AM no tienen dudas: “El Estado está ausente en los barrios”

Los concejales de Acción Marplatense Claudia Rodríguez y Marcelo Fernández indicaron que “los dichos de Marinier responden a la matriz de Gobierno de la alianza Cambiemos en Mar del Plata compuesta por la Unión Cívica Radical, la Agrupación Atlántica y el Pro”.

Acción Marplatense criticó la falta de gestiones del Gobierno municipal ante el reclamo de los vecinalistas que expusieron sus problemáticas en la Banca 25 en el Concejo Deliberante en el marco de la sesión del jueves. “El Estado está ausente en los barrios”, aseguraron los concejales Claudia Rodríguez y Marcelo Fernández.

“La situaciones que atraviesan las sociedades de fomento necesitan soluciones urgentes. Sin embargo, el Estado está ausente en los barrios, no los prioriza en su gestión”, aseguró Claudia Rodríguez y señaló que “mientras ´dicen´ no hacen, por eso los barrios están abandonados en todo. No hay visión de ciudad ni planificación estratégica”.

“Hay que tener un proyecto de ciudad y conducirse con energía, convencimiento y decisión hacia allí con equipos de trabajo y capacidad. En este sentido, el fomentismo vecinal es un eslabón importante en esos equipos de trabajo, por su labor cotidiana en cada uno de los barrios, por los servicios que prestan en sus sedes y por el rol social que poseen en Mar del Plata y Batán”.

A su vez, la edil de Acción Marplatense se refirió a la gestión de la actual funcionaria a cargo, Stella Maris Marinier y sus recientes declaraciones en respuesta a las críticas de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento: “Los dichos de la Subsecretaria de Asuntos de la Comunidad no son aislados, responden a la matriz de Gobierno de la alianza Cambiemos en Mar del Plata compuesta por la Unión Cívica Radical, la Agrupación Atlántica y el Pro”.

Por otra parte, Marcelo Fernández también respaldó el reclamo de los vecinalistas y consideró que “hay un destrato hacia ellos, producto del no respeto por su actividad en los barrios”.

“Marinier no pudo gestionar para cuatro sociedades de fomento cuando era delegada de Sierras de los Padres y ahora fue nombrada Subsecretaria y tiene 115 asociaciones a su cargo. Sin embargo, hay cuestiones que se mantienen: sigue sin poder dar respuestas a los vecinos que trabajan diariamente por los barrios”, completó el concejal.