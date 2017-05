Arroyo lanzó “Aprendiendo a transitar seguro” y no se rinde con las fotomultas

El intendente Carlos Fernando Arroyo encabezó el lanzamiento delprograma “Aprendiendo a transitar seguro”, una campaña de educación vial en escuelas primarias que recorrerá la ciudad con charlas de concientización. “Está destinado a alumnos de quinto y sexto año de las escuelas primarias, pero en realidad la instrucción es más amplia porque va a ser dirigido, en su momento, a los jardines de infantes”, explicó.

“Mi experiencia por más de 20 años en la Municipalidad, me demuestran que, sin ningún lugar a dudas, el factor educación es básico para resolver la problemática del tránsito, mucho más allá de las multas. Lo concreto es la educación y hay que empezar desde chiquitos”, agregó.

“Acá –siguió el Intendente-, el director de Transporte, Claudio Cambareri, un excelente funcionario y uno de los mejores que tiene la gestión a mi cargo, ha resuelto este tema junto a la secretaria de Educación. Estamos iniciando un proyecto que está destinado a evitar que, dentro de algunos años, la gente no se siga matando por impericias, falta de cuidado o por desconocimiento de las normas de tránsito. Yo he analizado el trabajo como docente y es excelente porque está preparado a la edad de cada caso. Creo que es una de las más grandes cosas que ha hecho la Municipalidad de General Pueyrredon en esta materia. Por esto, le agradezco a los funcionarios que participaron por el trabajo que han realizado en esta área que es realmente brillante”.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que este proyecto “tiene dos etapas, por un lado está la dependencia a cargo de Cambareri junto con Educación que trabaja en la parte escolar pero el departamento de inspección de Tránsito, a cargo de Grassi Muñoz, está a cargo por órdenes directas mías de hacer educación vial en la calle a los adultos, al mismo tiempo, porque no podemos esperar 20 años. Ya hemos empezado a hacerlo en las rotondas y en las líneas de frenado. Vamos a exigirles a los automovilistas, aún a los que estacionan, que los autos no queden en las ochavas para que no sea impedimento para las personas discapacitadas, por ejemplo. También a las personas que cruzan por una calle que no lo hagan por la mitad porque es un riesgo permanente”.

“ASEGURAR QUE NO OCURRAN TANTAS MUERTES EN LA VÍA PÚBLICA”

Por otro lado, Arroyo se refirió al proyecto de Ordenanza de las fotomultas propuesto por el Departamento Ejecutivo. En este sentido, el Intendente afirmó: “Ahora espero –de una vez por todas- que el Concejo Deliberante sancione la Ordenanza que hace un año está dando vueltas respecto a las fotomultas. El proyecto está lejos de la publicidad que se ha hecho en su momento con muy mala intención; en realidad está destinado a asegurar que no ocurran tantas muertes en la vía pública porque la gran causa de accidentes es la velocidad. Yo soy especialista en el tema, lo he estudiado, sé física y lo he analizado desde hace 20 años. No tengo ninguna duda que las muertes se producen porque siempre alguien aprieta el acelerador más de lo necesario. Tenemos que combatir la velocidad y por esto necesito si o si un proyecto que se sancione como Ordenanza para que podamos evitar que la gente corra en las calles a mucha velocidad y, así, poder evitar los grandes accidentes”.

CONTROLES DE TRÁNSITO A CARGO DE PERSONAL POLICIAL

En otro orden de cosas, Arroyo comentó acerca de las facultades de los efectivos de la Policía Local para realizar distintas tareas tendientes a controlar y ordenar el tránsito. En este línea, el Intendente precisó que “una de las funciones básicas de la Policía es, justamente, controlar el tránsito. He escuchado cosas absurdas como ‘¿por qué permite comprar grúas para la Policía?’ y esto es porque si ocurre un accidente y queda un auto cruzado en una calle la Policía no tiene que esperar llamar a la Municipalidad. Tiene que despejar la vía lo más rápido posible. Otro ejemplo son las rutas que son controladas por la Policía y en las ciudades es igual, y no hay motivo para que no sea así. En los últimos años, la Policía no lo ha hecho porque se han ido degradando muchas de las funciones que tenía la Policía, por los motivos que sean. Han ido dejando cosas y ha sido un error: la Policía debe controlar, si no lo hace porque está en otra cosa o porque cumple con su deber, es otra historia. Controlar el tránsito es, también, una instrucción policial.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola; la secretaria de Educación, Ana María Crovetto; la subsecretaria de Educación, Susana Rivero; el Subsecretario de Transporte y Tránsito, Carlos Iriarte; el director de Transporte, Claudio Cambareri; el director de Tránsito, Miguel Grassi Muñoz; y la concejal Patricia Serventich.

Además, estuvieron presentes el jefe a cargo de la División Licencias de Conducir, Manejo Defensivo y Accidentología, Miguel Vidal; el instructor a cargo de los exámenes teóricos de dicha división, Alejandro Saavedra; el titular del Observatorio Vial de la Municipalidad, Marcos Basualdo; la directora de Educación, Silvia Di Filiipo; la supervisor de Enseñanza Primaria, Graciela Sutura; entre otros participantes como alumnos de las escuelas municipales Nº 7 y Nº 9 de los barrios Las Heras y Libertad, respectivamente.

DETALLES DEL PROGRAMA

El intendente Arroyo habló en el auditorio ante todos los chicos y les explicó la importancia del programa, se les entregó folletería y vieron video del programa. Esta propuesta recorrerá las distintas escuelas de la ciudad con una charla que dura aproximadamente media hora, apoyada en un trabajo en power point realizado por el agente municipal Pablo Fernández de Landa, donde los personajes de la historia van transitando distintas situaciones cotidianas de nuestras calles.