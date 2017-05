Carlos y Aldrey en una impensada etapa de “amor”

“…del odio al amor” podría titularse el “enfrentamiento” que por años los mantuvo alejados. El poderoso empresario periodístico criticándolo duramente y el político jurando y perjurando, que nunca iba a dar el brazo a torcer ante algunos “mensajes de cariño” que partían desde el entorno del “Alcalde de la ciudad”. Pero como el “amor” que todo lo puede (a lo que hay que sumarle “el enemigo en común”) ha logrado lo que parecía un imposible: importante nota periodística a Carlos Cheppi en el Multimedios La Capital. Algo impensado no mucho tiempo atrás.

Carlos Fernando, el rival a vencer

…y cuando decimos “el enemigo en común” nos referimos al actual Intendente municipal, a quien Florencio Aldrey Iglesias ya le ha dedicado varios informes periodísticos pocos, por no decir nada, favorables, los cuales no hicieron mella en la figura de Carlos Fernando, quien a pesar de los mismos fue electo Jefe Comunal en General Pueyrredón. Hoy, no hay dudas que más allá de la por momentos anémica gestión comunal, CFA es el rival a vencer en las próximas elecciones, sean estas a concejales o a Intendente.

“Queremos que se presenten todos”

En este marco es que el ex embajador en Venezuela, prepara sus huestes junto al actual titular del Partido Justicialista, Pablo Vacante, para lanzarse primero a las PASO y luego a las legislativas, pero con la mirada puesta en el 2019. “Queremos que se presenten todos” afirman desde las tiendas cheppistas. No dudan de un holgado triunfo en las internas. Para eso se basan en el conocimiento que tienen para con el ex Gordo entre los marplatenses (se habla de un 62%) y de una intención a voto hoy que supera el 11%.

Afiches y pintadas por medio Mar del Plata

Cheppi entiende que de querer llegar al despacho mayor de Luro e Yrigoyen, primero deberá pasar por el Concejo. De ahí que será él quien encabece la Lista de concejales, ya que desde allí impulsará una serie de proyectos basados, fundamentalmente, en la matriz productiva de General Pueyrredón, lo que generará nuevas fuentes laborales. Hoy, desde su equipo, están abocados a instalar su imagen, razón por la cual comenzaron a aparecer pintadas con su nombre y afiches con una vestimenta muy particular: medio cuerpo con remera y el otro medio, ¿imitando a Carlos Fernando? con piloto y bufanda, con fondo de la ciudad de Mar del Plata y un mensaje: Una ciudad posible, todo el año.

Susana Salerno, suena para la Legislatura

La presentación oficial, que estaría siendo armada por un prestigioso equipo de imagen de Capital Federal, sería en un futuro no muy lejano; en tanto ya se comie nzan a “trenzar” acuerdos con agrupaciones y referentes del kirchnerismo y el peronismo lugareño. Ya hay varios nombres en danza y entre los más conocidos (incluyendo el de Pablo Vacante) sobresale el de la ex Senadora y ex Presidenta del Club Naútico, Susana Salerno (FOTO). La hoy activa militante de Derechos Humanos, es por este tiempo una de las figuras que se perfilan para ir por una banca en la Cámara Alta bonaerense. Experiencia y capacidad tiene. Habrá que ver si finalmente la postulan y lo más importante: si la gente de la V Sección y General Pueyrredón, fundamentalmente, la respaldan.

Raverta y sus soldados en la vereda de enfrente

Por el otro sector del kirchnerismo marplatense se ubican las figuras de los actuales concejales Daniel Rodríguez y Marcos Gutiérrez, y la de José Luis Zerrillo. Todos bajo el “ala protectora” de la Diputada Nacional Fernanda Raverta, quien también sueña en la intimidad de alcanzar la postulación a Intendente. Muchos creen que para eso debería bajar a encabezar la Lista. Entienden que si lo hizo estando en la Provincia para ir a la Nación, estaría en sus planes hacer ese “sacrificio” en pos de la causa. Pero no todo le es fácil a la pujante legisladora. Hoy tiene enfrente a otro “peso pesado” (léase Carlos Cheppi), y como si fuera poco estaría alejada de la propia Adela Segarra quien le retacearía su apoyo moral y logístico, en caso de ir por la Intendencia de General Pueyrredón.

¡Calma compañeros!….todo pasa

Algunos de quienes estuvieron presentes en reciente reunión de militantes peronistas que buscan la Presidencia del PJ, quedaron azorados por el explosivo enfrentamiento entre un conocido hombre de la radio y otro de la gráfica, justicialistas ambos. Al parecer todo se desarrollaba con normalidad en la redacción de un Documento Político del sector, hasta que el hombre del “papel” quiso introducir algunos cambios en su redacción…y fue la hecatombe: la negativa del más joven a que le tocaran su escrito, hizo que al legendario colega le saltara la térmica y la “corriente” estallara.

¡Hasta el cuadro del General tambaleó!

De las palabras fuertes pasaron a los gritos. Algunos golpes sobre la mesa hacía que el cuadro del General, que parecía mirar incrédulo desde la pared, llegara a tambalear ante la virulencia de la discusión. Pero la rauda y amenazante partida del “escriba”, evitó que las cosas pasaran a mayores. Eso sí, prometió no volver a ese sector por más que su “contrincante” renunciara a su sueño presidencial.

De la Torre ¿patovica de Sobremonte?

Los radicales no lo pueden di gerir. Más allá de ser un “enviado” de la propia Gobernadora, no aceptan (en privado) que arme y desarme a su antojo. Esto se dio con la reciente incorporación de la gente de Crear (encabezados por el movedizo Lucas Fiorini) a Cambiemos, de la mano de Joaquín de la Torre, Ministro de Gobierno bonaerense e Interventor (sin título) en la Comuna de General Pueyrredón. “Actúa como si fuera un patovica de Sobremonte…vos entras, vos no…” vociferaban este martes por los pasillos del tercer piso del HCD.

Mariú querría Lista de “Unidad” en Cambiemos

La versión, llegada desde La Plata puso más que nerviosos a aquellos que preparan la tropa para ir a la interna y disputarle la Lista al oficialismo en Cambiemos. Al parecer sería intención de “Mairu” Vidal, ante la posibilidad cierta de que se le termine de desarmar la pálida gestión arroyista, de impulsar una “Lista de Unidad” en beneficio del proyecto. Esto evitaría la “pelea interna” en esta etapa legislativa. Para lograr esto habría prometido libertad de acción a todos los que quieran ir por el 2019. Entenderían en la Ciudad de las Diagonales, que si tuvieron el coraje de literalmente echar de Cambiemos a Martín Losteau de la “unidad” en Capital Federal, Mar del Plata es “pan comido”. ¿Se animará? o ¿ será solo una estrategia para que no haya mas de dos listas?