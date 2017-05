Walter Perazzo tomó el timón del barco para sacar al Tiburón de las aguas turbulentas

“Estamos con ganas de sacar esto adelante. Con la confianza y la fe para hacerlo junto a los jugadores” fueron las primeras palabras del flamante entrenador de Aldosivi, Walter Perazzo al ser presentado oficialmente en Complejo Deportivo del Tiburón

El ex entrenador de Olimpo y la Selección Argentina Sub 20 dirigió la práctica vespertina y debutará oficialmente justamente el sábado en Bahía Blanca ante su ex equipo.

Un verdadero “fierro caliente” ha tomado Perazzo quien, en la recta final tiene seis partidos , que serán seis finales ante el peligro inminente de descenso.

En su primera charla con la prensa se mostró “Contento por la posibilidad de estar acá. Comprometido al 100% con la institución y con este grupo de jugadores. Sabemos que nada es fácil en fútbol. A la mayoría de los técnicos que nos toca trabajar en esta época es porque algún problema anterior hubo. Estamos con ganas de sacar esto adelante. Con la confianza y la fe para hacerlo junto a los jugadores”.

“Ningún partido es fácil. Estos siete que quedan son tan difíciles como los 23 que pasaron. Hoy el fútbol argentino está muy parejo y está en uno hacerlo más simple o más complicado el día del partido. Esperamos hacer las cosas que uno cree para revertir este momento. Sabemos que la situación es comprometida pero queda mucho camino por recorrer”, enfatizó.

Mas adelante acotó que “Hay que trabajar sobre la parte mental, que es muy importante en el jugador. Pero también hay que darle herramientas en lo deportivo para que el jugador se sienta con confianza y pueda resolver en estas últimas fechas lo que no había podido antes”

“La mayoría tiene un recorrido así que son conocidos por todos. A algunos los he dirigido. Pero lo importante es verlos en el día a día para ver cómo están en todos los aspectos. En lo anímico, en lo físico, en lo futbolístico y armar un equipo agresivo, con carácter para ir a jugar a una cancha muy difícil la primera de siete finales que nos quedan”, afirmó.

Acerca de su contratación indicó que “Lo mío se resolvió en dos días pero este es muy rápido. Me hubiese gustado venir antes porque ya tenemos el partido encima. Pero estamos contentos y con ganas de dar lo mejor por Aldosivi”, se entusiasmó.

Recordó que ya le tocó “jugar mucho tiempo por el descenso. En una época, con Olimpo, decían que 45 puntos te salvaban y tuvimos que hacer 50 y nos salvamos por un punto. Depende mucho de lo que haga el rival. Nosotros tenemos que enfocarnos en el rival. Y el rival ahora es Olimpo. Después habrá tiempo para analizar el fixture u otras opciones”.

Hoy el equipo marplatense todavía tiene seis equipos por debajo en los promedios (esta temporada hay cuatro descensos), pero un fixture muy complicado. Además de los dos duelos directos ante el mencionado Olimpo (el siguiente será en Mar del Plata, en la última fecha) todavía debe jugar con los cinco grandes: San Lorenzo (V), Independiente (L), Racing (V), Boca (L) y River (V).

El entrenador de 54 años, nacido en Colombia y nacionalizado argentino, dirigió en El Porvenir, tuvo una preve experiencia por el seleccionado Sub 20, estuvo al frente de Olimpo durante tres años y en el primero logró el ascenso a Primera División (2012-15) y su último club fue Ferro en la B Nacional, en el primer semestre de 2016.