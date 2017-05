Juan Ignacio Briones, el segundo refuerzo en llegar a Kimberley

El ex volante de Banfield de Mar del Plata se convirtió en el nuevo nombre del plantel para Mariano Mignini pensando en la preparación y conformación del plantel para el próximo Torneo Federal B. Además, podrá jugar en la segunda fase del Torneo “Alejandro Víctor Giuntini” al igual que Gonzalo Gómez. Este jueves se sumará a las prácticas.

La dirigencia de Kimberley continúa moviéndose rápido en el mercado para poder tener cerrado el equipo lo antes posible. Y al igual que el “Pipa”, Juan Ignacio Briones era un nombre que estaba en carpeta hacía mucho tiempo. Sin ir más lejos, en 2014 entrenó junto con el plantel en su regreso a “La Feliz” pero luego terminó sellando su vínculo con General Díaz, club de la primera división de Paraguay.

Luego de su participación en el pasado Torneo Federal C con la casaca del Taladro marplatense, el volante de 31 años (16 de enero de 1986) llega al Dragón para aportar su experiencia en el mediocampo.

En su currículum se encuentra Aldosivi donde estuvo desde el 2007 al 2010. Luego, el Györi de Hungría contrató sus servicios hasta el 2011 que volvió a América para vestir la camiseta de Deportes Concepción de Chile. A partir de ahí, su vuelta a la Argentina lo encontró, primero, en Mendoza con Gimnasia y Esgrima de esa ciudad y, posteriormente, en Formosa con la casaca de Independiente.

Pero en 2015 se volvió a posicionar en Mar del Plata para conducir desde adentro de la cancha al Banfield de David Mariscal con el que alcanzó dos semifinales como antesala de la coronación en el Apertura 2016 que le dio la posibilidad de jugar la Súper Final justamente ante Kimberley.

Su regularidad, aptitudes técnicas y comportamiento dentro y fuera de la cancha hicieron que el surgido de las divisiones inferiores de Boca de AFA vuelva a estar en la consideración de Mariano Mignini que fue su compañero en el Tiburón en la temporada 2007/2008.

De esta manera, Briones es la segunda cara nueva en lo que va de la semana y mañana comenzará a entrenar junto al resto del equipo.

“Espero estar a la altura del Club”

“La llegada al club se da por intermedio de Juan Vuoso que me comentó la idea del club que es pelear lo más alto posible la Liga local y ser protagonistas en el Torneo Federal y eso me motivó. Ya se había dado una charla con él y Mariano Mignini para llegar pero yo me estaba yendo a jugar afuera y por eso era una espina que me había quedado. Pero bueno, ahora se dio, nos pusimos muy rápido de acuerdo porque las ganas era mutuas, así que contento porque arribo a un club ordenado donde las cosas están claras y los objetivos son buenos. Aparte conozco a muchos chicos por haber entrenado con ellos y sé que hay un plantel con muy buena gente”, sostuvo el ex volante de Banfield.

En cuanto a lo que se viene, agregó: “De mi parte entregaré un profesionalismo y predisposición al trabajo total. Espero estar a la altura del club, de las expectativas del técnico y de la gente pudiendo cumplir dentro de la cancha lo que ellos me ofrecen por afuera. Estoy muy motivado para jugar la Liga, jugar el Federal y todo lo que se presente para defender a Kimberley”