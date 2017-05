Mar del Plata dice NO la impunidad; NO a la reconciliación con los genocidas

Organismos de Derechos Humanos convocaron “a toda la ciudadanía y a las organizaciones sociales, políticas y sindicales a expresar nuestro más fuerte repudio al reciente fallo de la corte que beneficia a los genocidas enjuiciados por delitos de lesa humanidad con el 2 x 1. También como hace 40 años exigimos cárcel, común perpetua y efectiva y la continuidad de los Juicios”.

Finalmente enfatizan en la nota de prensa: No olvidamos, No perdonamos, No reconciliamos. .JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES.

Firman la convocatoria Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- Asociación Madres de Plaza de mayo; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. ; Ex Detenidos desaparecidos por razones políticas; Colectivo Faro de la Memoria.

Casineros marchan contra el 2 x 1

Desde la Asociación Gremial Empleados Administración Maestranza y Servicios (AMS), anunció que marchará en contra de la libración de genocidas.

La concentración será en la Cámara Federal de Mar del Plata el miércoles 10 a las 17:30 hs para luego marchar hasta el Tribunal Oral Federal.

Previamente los casineros se encontraran en la sede de la CTA a la hora 17.