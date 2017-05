Lucas Fiorini, con la Agrupación CREAR, se incorpora oficialmente a Cambiemos

Se realizó en el Teatro Enrique Carreras una reunión plenaria de la Agrupación Crear, donde participaron más de 500 militantes y dirigentes que integran el espacio político liderado por el concejal Lucas Fiorini. En dicha oportunidad se explicitó la incorporación de la fuerza local a las filas de Cambiemos y el apoyo a la gestión que está llevando adelante la gobernadora María Eugenia Vidal. “Hay que ayudar al camino del cambio. Ese es nuestro compromiso”, manifestó el edil.

Frente a la presencia del ministro de gobierno de la provincia Joaquín De la Torre (FOTO) y el concejal Alejandro Carrancio, Fiorini expresó que “con Crear hemos vivido un crecimiento que hoy nos ubica en un lugar importante de cara al proceso que se acerca. Mantenemos una conducta y convicciones que nos dan la seguridad de ser una opción diferente frente al cambio que llegó a la provincia y no se practica aún en la gestión local”.

“A pesar de haberse votado masivamente a favor de una renovación de autoridades municipales, que diese una alternativa al anterior gobierno local que ya no respondía a los vecinos, esta gestión no marca diferencias sustanciales con el pasado. A una herencia pésima hay que responderle con una mejor gestión, con una modificación de las políticas públicas, con una respuesta a los déficits recibidos”, refirió el concejal.

Respecto a la situación de la ciudad el edil agregó que “lo que se ha hecho con Mar del Plata a través de las malas dirigencias comunales es gravísimo, quebrando una ciudad única, haciéndola capital del desempleo, la inseguridad y el estado ausente, empobreciéndola. Si no se produce un cambio en el estilo de los últimos gobiernos no habrá un futuro mejor”.

“A pesar de todo General Pueyrredón no perdió sus posibilidades. Los marplatenses tenemos una sociedad increíble, con emprendedores de todo tipo, con masivas iniciativas gran nivel, y todo bendecido por una geografía y naturaleza excepcional. Hay que tener ideas claras, convicciones profundas, honestidad ejemplar, equipos de trabajo y apertura a los que con capacidad e idoneidad quieren ser parte de una epopeya distinta que cambie la decadencia que todos sentimos”, enfatizó Fiorini.

Luego de que la concurrencia al plenario político avale por unanimidad el ingreso del espacio Crear a la coalición de Cambiemos, el ex candidato a intendente y actual concejal, agregó que “hay que ayudar a María Eugenia Vidal que tanto hace en esa senda de lo nuevo, del progreso, de la cercanía con la gente, de la obsesión por dar respuestas a las demandas de quienes necesitan de una presencia efectiva, que tiene el valor de enfrentar mafias y presiones de quienes se aferran a lo peor del pasado. No perdamos de vista cuánto está haciendo además por nuestra ciudad, trayendo soluciones, respuestas y recursos. Nuestro compromiso de trabajo por Mar del Plata implica acompañar a la gobernadora, por quien compartimos la pasión por el trabajo, la seriedad, la honestidad, la capacidad, la sensibilidad, los valores, la determinación para no amedrentarse ante los que no quieren cambiar”.

“Por eso ratificamos un camino iniciado con convicciones. Queremos conducir nuestra ciudad por el bien de todos sus vecinos, queremos ser parte comprometida de Cambiemos y del equipo de nuestra gobernadora. Vamos a cuidar, como siempre lo hicimos, generosamente, la gobernabilidad local”, concluyó Fiorini.