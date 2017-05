Gabriel Pampín: “No existe una política de seguridad en Mar del Plata”

Después de la sangrienta batalla ocurrida este lunes en el barrio El Martillo de la ciudad, en donde tres jóvenes fueron asesinados y uno herido de gravedad como producto de un enfrentamiento entre bandas, el senador provincial, Gabriel Pampín, ante esta situación en diálogo con “el Retrato…” y criticó que “no existe una política de seguridad en Mar del Plata”.

Después de casi 7 horas de terror vividas por los vecinos del interior del barrio El Martillo, Pampín, aseguró que “lo que viene pasando en la ciudad no es de ahora sino desde hace tiempo ya. Hace dos años venimos planteando venimos planteando por una política de Seguridad para el partido de General Pueyrredón, ya que no hay”.

En tal sentido, detalló que “tuvimos 98 homicidios en un año, de los cuales un 80% de los mismos la aparición de drogas en forma directa o indirecta y esto va relacionado con lo que sucedió este lunes”.

“Por más efectivos que haya no se soluciona este problema”

Asimismo, para Pampín “se nos viene un invierno duro, Mar del Plata es la número en desocupación, el tema de la droga no tiene control en la ciudad y no existe una política de seguridad, por más efectivos que haya no se soluciona este problema”.

“La provincia de Buenos Aires y la Nación tienen que empezar a invertir en capacitar en investigación y en tecnología”, sostuvo el senador del Frente Renovador, a la vez que comentó que “en su momento se pidió las fuerzas federales para la zona Sur, la más complicada de Mar del Plata”.

Además, apuntó a la falta de inversión en tecnología, la falta de formación policial y capacitación. “Tenemos que capacitar fuertemente a la DDI y a la Justicia y darle más elementos para que puedan investigar. Eso es formación, más que poner gente en la calle”, señaló el dirigente y aclaró que en este caso en particular “si fue un ajuste de cuentas, como dicen, se podrían haber evitado los hechos con investigación”.

En relación a la posibilidad de traer refuerzos policiales a la ciudad, señaló que “hoy por hoy están las Fuerzas Federales, patrulleros de la provincia de Buenos Aires y la Policía Local. Mar del Plata necesita más herramientas” y resaltó que “si la policía no tiene los medios como para poder realizar el trabajo es imposible”.

“Poniendo más policías y mandándolos a la deriva, no se soluciona nada. Hoy por hoy en cada uno de los barrios los delincuentes están mejor equipados que la policía misma”, manifestó Pampín a “el Retrato…”

“No le podemos echar la culpa a la educación de los males que estamos viviendo”

Por otra parte, el dirigente del Frente Renovador hizo hincapié en la importancia de le educación frente a esta problemática. “Necesitamos una política educativa, pero también una política de seguridad, porque no le podemos echar la culpa a la educación de los males que estamos viviendo”, apuntó.

A su vez, reconoció que “la droga está en Mar del Plata. Hace 10 años era una ciudad de tránsito y hoy la droga está instalada, porque no hubo una política del estado Nacional ni provincial para tratar de parar este tema”.

“En Mar del Plata tendría que estar funcionando un sistema como en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires con denuncias anónimas. Hoy por hoy en la ciudad no se puede denunciar y tendría que haber un 0800 por el tema drogas”, señaló.

El senador del Frente Renovador reiteró la importancia del trabajo en conjunto de la policía y el Poder Judicial, pero para ello “se necesita que les den herramientas. Hoy el sistema de investigación que tienen es muy rudimentario, carecen de medios y personal para hacerlo”.