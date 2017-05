Sporting es el único puntero tras su segunda victoria

Se disputó este sábado la segunda fecha del Torneo Regional Pampeano A, en donde el campeón Mar del Plata Club debutó con triunfo, al igual que Sportiva. Por su parte Sporting es el único puntero con su segunda victoria.

Después de una primera fecha en donde sólo se disputaron dos partidos, esta segunda jornada tuvo tres cotejos, ya que Universitario de Mar del Plata y el segundo equipo de Sur (que será Argentino o Universitario), se reprogramó para el 22 de julio.

El tetracampeón Mar del Plata Club tuvo su primera jornada sin partido y en su debut en el certamen le ganó con comodidad 62 a 13 a Los Cardos de Tandil, que también disputó su primer partido. Los tries del conjunto de “Nona” Urrutia fueron de Guido Zingale (3), Franco Catuogno (2), Guido Bertozzi, Tao Romero, Tomás Catuogno, Tomás Larraburu y Santiago Rodríguez. En los de Tandil hubo un try penal y dos penales de Guillermo Edo.

En Sierra de Los Padres el que sumó su segundo triunfo fue Sporting, que derrotó 41 a 16 a Comercial. Los de Eduardo Etcheto llegaron al try con Juan Noceti (2), Manuel Banus, Lucas Gasparri y Mariano Dramis, en tanto que para los de Mauricio Vazquez marcó un try Juan Manuel Carelli y Martín Robles aportó 11 puntoscon el pie.

En Bahía en su primer partido Sociedad Sportiva comenzó bien en el TRP con su triunfo 27 a 20 sobre San Ignacio, que venía de vencer a Comercial. A falta de un par de minutos para el final y cuando las cosas estaban empatadas, llegó el try de Mateo Kohler y las Palomas Blancas se llevaron la victoria.

Resultados Sábado 6 de Mayo

M15:

Uncas 33 – 7 Los 50

M16:

Uncas 14 – 38 Los 50

Copa Imágenes MDQ Plantel Superior

Comercial 20 – 43 Universitario (Intermedia)

Comercial 14 – 36 Universitario (Primera)

Mar del Plata Club 74 – 7 Biguá (Intermedia)

Mar del Plata Club 19 – 12 Biguá (Primera)

San Ignacio 52 – 0 Pueyrredon (Intermedia)

San Ignacio 25 – 27 Pueyrredon (Primera)

Unión del Sur 24 – 17 Los Cardos (Intermedia)

Unión del Sur 35 – 26 Los Cardos (Primera)

Villa Gesell 25 – 21 Gnomos (Primera)

Torneo Regional Pampeano A

Mar del Plata Club 62 – 13 Los Cardos

Comercial 16 – 41 Universitario

Sportiva 27 – 20 San Ignacio