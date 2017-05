“Iremos a la interna peronista; el que gana gobierna y el que pierde acompaña”

A meses de las próximas elecciones, el titular del partido “Mar del Plata Puerto y Región” y referente del espacio justicialista (junto a Mario Baudry) “Construyendo Futuro”, Daniel Sosa (FOTO), en conversación con “el Retrato…” remarcó que van a ir “a la interna peronista” y que “eso también significa unidad, el que gana gobierna y el que pierde acompaña”.

“Después está el espacio del partido vecinal nuestro, en donde confluyen diferentes ideologías políticas y todos están queriendo presentar lista, pero estamos viendo si hacemos todo uno o vamos a la interna justicialista, que estoy decidida a jugarla, como lo están decididos también a nivel provincial”, explicó Sosa.

Asimismo, ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si hay posibilidad de una unidad dentro del partido indicó: “Queremos la unidad en el peronismo, tiene que venir, pero eso no significa amontonamiento. Se puede ir a una interna en los Paso y eso también significa unidad; el que gana gobierna y el que pierde acompaña”.

“No hay que tenerle miedo a las internas”, resaltó el titular de “Mar del Plata, Puerto y Región”, a la vez que explicó que “con amontonamiento no” se refirió a que por ejemplo no quiere ir con López. “No tenemos nada que ver nosotros que hicimos las cosas bien con el peronismo que tiró los bolsos arriba del paredón”, apuntó.

Además, resaltó que “en la Dirección de Pesca manejamos más de mil 200 millones de dólares en toda la provincia, si a eso se le suma el mercado interno, y no tuvimos una sola denuncia. No tenemos nada que ver con la gente como López” y aclaró: “Queremos la unidad, pero con gente seria, honesta y que tenga ganas de trabajar. No queremos que nos digiten de afuera”.

“Queremos ir al Concejo Deliberantes a generar trabajo”

Sosa hizo hincapié en los principales proyectos que tiene, en caso de acceder a una banca dentro del Concejo, y resaltó que su consigna es “generar trabajo y nosotros sabemos cómo hacerlo”, a la vez que explicó que “cuando uno exporta un producto, genera trabajo. Cuando llegamos se dragó, se trabajó y las cosas se hicieron”.

“Desde el Concejo Deliberantes se habla mucho de política internacional y se olvidan de este tema fundamental, tenemos el puerto pesquero más importante de Sudamérica, el segundo cordón frutihortícola de la provincia de Buenos Aires y somos la ciudad con la mayor desocupación del país”, señaló Sosa.

El dirigente marplatense aseguró que “desde la ciudad se puede generar trabajo, hay que facilitarle las cosas a las empresas. Queremos ir al Concejo Deliberantes a generar trabajo, porque a partir de ahí se acomoda todo lo demás”.

Un representante por cada barrio marplatense dentro del Concejo

Por otra parte, se refirió a “la posibilidad que el puerto de Mar del Plata tenga su propio Municipio” y afirmó que “hay que darle un protagonismo muy fuerte al Puerto, porque el 50% del PBI Marplatense sale del puerto y esto no se refleja en el Concejo claramente” y explicó que en esto “también el empresariado marplatense tiene mucha culpa por no ponerse a pelear todos juntos por la situación, sino que cada uno pelea por su sector”.

En ese orden, resaltó que “se encuentran analizando el tema de las comunas”, en el sentido de “unir varios barrios y de ahí que salga un representante en Sierra de los Padres, Batán, el Puerto, el Norte, etcétera. De esa forma, se vería reflejado el Concejo Deliberantes y el vecino tiene a su vecino que lo representa y a quién le puede reclamar sino hace las cosas cómo corresponde”.

“En el Puerto tenemos ese problema, es decir, empresarios multimillonarios y el puerto hecho un desastre, muchos se llenan los bolsillos para las cosas personales yen los últimos 15 días, por ejemplo se perdieron aproximadamente 600 puestos de trabajo”, apuntó el referente del partido portuario, a la vez criticó que “no hay política pesquera nacional” y que se encuentran armando una nota “para preguntarle a Nación cuál es la política pesquera que tienen para todo el país y sobretodo para Mar del Plata”.

Por último, se refirió a las elecciones y detalló que es “optimista”. Sosa a su vez, aseguró: “Cuando estuvimos las cosas se hicieron: Fuimos la segunda ciudad del país que pusimos la boletera magnética cuando no la querían poner, la Avenida Edison está hecha, etcétera. Sabemos a qué queremos ir al Concejo” y resaltó que “se puede, le tenemos mucha fe a la interna justicialista, queremos jugarla”.