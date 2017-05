Palazzo sin pelos en la lengua: “El movimiento obrero debería tener una sola CGT”

En el marco de una recorrida por distintas entidades del interior del país, el Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, visitó Mar del Plata y manifestó que “el movimiento obrero debería tener una sola CGT. Adentro de esta, votamos y el que gana debe conducir con todos los sindicatos adentro”

En ese contexto, habló con “el Retrato…” sobre si existe en el futuro la posibilidad de pensar una sola CGT o dos que abarque a todas. “El movimiento obrero debería tener una sola CGT. Adentro de esta, votamos y el que gana debe conducir con todos los sindicatos adentro, nos guste o no a los que no estemos de acuerdo”, detalló.

“Debe haber una sola CGT que deberá retomar su nivel estatutario y tener un Secretario General cuando lo decida la unidad de los trabajadores, los distintos frentes o cuando se termine el mandato del Triunvirato y debe haber mientras tanto unidad en la acción”, remarcó Palazzo.

Palazzo ante la pregunta de “el Retrato…” sobre los cambios que tienen que darse en la CGT para que sea realmente la representante de los trabajadores señaló en primer lugar que “más allá de los nombres, debería tener un programa y ese programa hacerlo cumplir a rajatablas”.

“Desde el avenimiento de la democracia en el 83 a la fecha es responsabilidad de todos los dirigentes sindicales que habiendo democracia ininterrumpida por 33 años, no tengamos un proyecto”, aseguró.

En ese sentido, enumeró que “hay que tener vocación de confrontar con el gobierno, a través de diversas formas de protesta, si las políticas continúan en detrimento del movimiento obrero” y aclaró en relación a esto que ven que “hay un gobierno que está afectando fuertemente la industria y que cuando te ofrecen que se reactive la industria es a cambio de canjearte derechos”.

“Es la política del estado la que produce que la industria caiga y es el sector empresario el que decide no renunciar su tasa de rentabilidad y el que tiene que volver a renunciar por vía de salario contra inflación es el trabajador o por vía de pérdida de derecho”, apuntó.

En tercer término, se refirió a “tener tolerancia a aceptar, porque hay pensamientos distintos dentro del movimiento obrero y hay que contener a todos los espacios de la conducción sin dejar ninguno afuera”.

Por otro lado, hizo hincapié al futuro del movimiento obrero después de la participación del presidente, Mauricio Macri y Momo Venegas, el líder del gremio de los peones de campo y sindicalista de Cambiemos, en el acto por el Día del Trabajador y comentó que “lo del 1 de mayo fue muy triste, es la realidad del movimiento obrero Argentino”.

Asimismo, indicó que “más triste es que mientras hay trabajadores que se quedan sin empleo y sectores de la industria que la están pasando muy mal, haya compañeros que lo hayan recibido con todos los honores al presidente de la Nación”.

“Esta diversidad que entra en contradicción no debería existir. Vamos todos detrás de un proyecto y si quien gobierna, sea este presidente u otro, está en contra de ese proyecto deberíamos estar todos juntos batiendo el parche en contra de ese gobierno y si va a favor, a la inversa”, sostuvo.

A su vez, también cuestionó el hecho que Mauricio Macri “en ese mismo escenario, insistiera con el tema de las mafias, no existiendo una voz que le pare la mano al presidente diciendo que no hay mafias dentro del sindicato, sino que defendemos los intereses de los trabajadores no de mafiosos” y a la vez, acotó que “el Movimiento Obrero el 1 de mayo, con todos los conflictos que hay, debería haberse reunido en todas las plazas del país y no en un estadio cerrado”.

Por otra parte, en respuesta a la pregunta de “el Retrato…” sobre si están dispuestos a aceptar si le pidieran que ejerza la Secretaría General de la CGT expresó que “estar en la Secretaría General de la CGT es un orgullo que ningún trabajador puede rehusar no aceptar ese desafío, si realmente consagró su vida a esta actividad por lo que significa el sindicalismo”.

Y remarcó que no le parece importante discutir nombres hoy, “porque la CGT ya tiene un Triunvirato elegido por un período” a la vez que remarcó: “Me gustaría y sería un orgullo, pero no es el tiempo de discusión, salvo que haya un gran acuerdo político de todos los sectores para modificar esa realidad en tal sentido, porque hay un triunvirato que tiene un mandato que cumplir”.