Condecorado en Malvinas, detenido por supuestos crímenes de lesa humanidad

El teniente coronel retirado Emilio Guillermo Nani (FOTO) quedó detenido a disposición del juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, luego de que se presentara voluntariamente en los tribunales marplatenses. El magistrado había pedido su captura en el marco de una causa por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, de la que sin embargo no se conocieron detalles por estar vigente el secreto de sumario.

Ante la inminencia de su detención, Nani había soliitado el martes asilo en la Nunciatura Apostólica mediante una carta en la que alegaba que existía en el país una “ausencia casi absoluta” de “garantías constitucionales y procesales”. Sin embargo, hoy se presentó voluntariamente ante el tribunal. El cambio en su actitud fue explicado por Nani a sus amigos mediante un mensaje distribuido por Whatsapp: “Queridos amigos, como les dije, un juez de Mar del Plata armó una causa por supuestos delitos de lesa humanidad. Junto conmigo, involucró a otros tres camaradas, todos más modernos que yo. En el día de ayer todos fueron capturados. Estuve aguardando en mi casa que me fueran a buscar. Como no lo hicierion, y no puedo aceptar que los más jóvenes hayan sido detenidos y yo no, he viajado a Mar del Plata junto con mi abogado, el doctor Eduardo San Emeterio, para ponerme a disposición del tribunal”.

El juez Inchausti tiene previsto tomarle declaración indagatoria a Nani y a los otros tres militares en la tarde de hoy, tras lo cual podrían conocerse más detalles sobre las detenciones y los delitos que se les imputan.

Nani, de 71 años, es un militar del arma de artillería que cuenta con un alto perfil entre sus camaradas: fue condecorado en dos oportunidades, por su actuación durante la guerra de Malvinas y en la recuperación del Regimiento de La Tablada, en 1989, tras el intento de copamiento por parte del MTP. En esta última oportunidad, el ex teniente coronel recibió un disparo en su ojo derecho, que lo hirió gravemente. Tras una larga recuperación, desde entonces utiliza un parche. En los 70, estuvo asignado al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 con asiento en Mar del Plata, y según su abogado “nunca fue imputado ni citado en ninguna causa de lesa humanidad”.

El pedido de asilo al Vaticano se fundó en la “ausencia casi absoluta de garantías constitucionales y procesales” para quienes tuvieron “la responsabilidad de participar en la guerra contraterrorista, ordenada por gobiernos democráticos, para liberar a la Nación Argentina del flagelo del terrorismo, impidiendo que se instalara en ella un régimen de tinte totalitario comunista”.