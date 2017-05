Leandro Romiglio, un argentino en las semi finales del PSA Mar del Plata

Please select a featured image for your post

Leandro Romiglio le dio una inmensa alegría a su gente en el PSA Mar del Plata Open 2017- Copa “Decker camiones”. Se sacó una espina clavada luego de la derrota en la final ante el mismo Pezzota 3-1 en la final del año anterior.Ganó 3-2 en un épico cotejo que demandó 73’ y que tuvo alternativas cambiantes desde el inicio. Las dos mejores raquetas argentinas brindaron un digno espectáculo. Romiglio por ende disputará este viernes a las 20, una de las semi finales de la Copa “Decker camiones” ante el francés Cristophe Andre que a su vez derrotó 3-0 al mexicano Juan Gomez Dominguez.La otra semi final será ciento por ciento inglesa y la animarán desde las 19 Joe Green ante Angus Gillams. Resultados Cuartos de final -Joe Green (England) venció 3-1 a Martin Svec (República Checa) en 64’ (11-9, 8-11, 12-10, 11-5) -Cristophe Andre (Francia) superó 3-0 en 24’ a Juan Gomez Dominguez (México) (11-3, 11-8, 11-4) -Angus Gillams (England) venció 3-0 a Juan Pablo Roude (Argentina) en 37’ (11-5, 11-6, 11-8) -Leandro Romiglio (Argentina) derrotó 3-2 en 73’( 11-9, 11-7,3-11, 2-11 y 11-7) a Robertino Pezzota (Argentina). Semi finales, viernes 5 de mayo -A las 19: Joe Green (England) vs Angus Gillams (England) -A las 20: Cristophe Andre (Francia) vs Leandro Romiglio (Mar del Plata, Argentina)