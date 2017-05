Una marplatense finalista para un reality extremo en Rusia

Rusia está preparando un reality show muy al estilo de la popular saga de ‘Los Juegos del Hambre’, pero llevándolo a un nivel más extremo. Se llamará ‘Game 2: Winter’ y consistirá en dejar a 30 personas en una zona de Siberia durante nueve meses.

Si en ‘Los Juegos del Hambre’ el objetivo es matar a todos los rivales hasta ser el último con vida, en ‘Game 2: Winter’ el objetivo no es tan sanguinario. Aquí se pedirá a los participantes sólo que sobrevivan y que usen la estrategia que vean oportuna para llevarse ellos el premio.

El reality show se ha anunciado con mucha polémica por la parte de “todo está permitido”. Los organizadores del programa, han aclarado que ellos no se harán responsables de lo que ocurra entre los participantes. Se han encargado de redactar un contrato que así lo refleje y será obligatorio que los firmen los que quieran entrar en ‘Game 2: Winter’. El ganador que logre sobrevivir ganará un premio de algo más de un millón y medio de euros.

Adriana Elizabet Bandera, una marplatense de 27 años, ya fue seleccionada y se encuentra a la cabeza de las 40 finalistas. A un paso de hacer realidad su sueño, nos explica cómo surgió la idea de participar: “En diciembre vi por Facebook un video que hablaba del proyecto, comparándolo con la película “Los juegos del hambre” y decían que ahí la gente se iba a matar, violar y demás. Entonces pensé: ¿Qué tipo de gente se anota para participar? Serán convictos? Yo pensando en otra película adónde el objetivo es matar a los demás para sobrevivir. Me puse a investigar, busqué por internet y caí en el sitio oficial, leí el proyec to y me di cuenta que todos los inscriptos son personas con una vida como yo, tienen familia y un trabajo o no lo tienen o son estudiantes. Me dieron ganas de participar en ese momento porque lo que más me llama es la aventura; poder probarme a mí misma que soy capaz. Envié el formulario por mail, como es requerido, y a la semana vi mi perfil público en la página oficial; recién ahí caí en la cuenta de que tengo la posibilidad de realmente ir y participar”.

Y continuó: "Mi motor para hacer esto son varios. Con mi pareja tenemos 3 hijos, dos viven con nosotros (familia compuesta, tras separaciones de ambos…). Como muchos, tenemos dificultades económicas. Con esfuerzo terminamos de pagar un terreno y queremos construir una casa. Lamentablemente no podemos acceder a créditos hipotecarios para eso, pese a que los dos trabajamos y buscamos lo mejor para nuestros chicos. Entonces por un lado quiero estabilidad, quiero un techo para mis hijos y quiero poder acompañarlos en su crianza. Es un sacrificio, son 9 meses… Digo que será un embarazo y me voy a parir a mí misma, porque sé que no es nada fácil. Pero si logro tener éxito ya no necesitaré pasar más largas horas fuera de casa, voy a poder estar hasta que crezcan y salgan a vivir su vida. Entonces el reality me brinda entrenamiento y prueba de campo directo y además si hago las cosas bien me compensa con el dinero suficiente para cumplir los objetivos que tengo con mi familia.