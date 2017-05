Mar del Plata se movilizó por el crimen de Araceli Fuller

En el marco de la aparición sin vida de Araceli Fuller y de los múltiples femicidios ocurridos en el último tiempo en el país, diferentes agrupaciones de mujeres realizaron este miércoles por la tarde una activa movilización en la ciudad que partió desde las puertas de la catedral para finalizar en el Monumento General San Martín de Mar del Plata.

El encuentro, del que participaron diferentes agrupaciones sociale s y políticas de la ciudad, comenzó con una concentración en la Catedral de Mar del Plata, donde se repudiaron los diferentes femicidios ocurridos en el último tiempo en el país y en la ciudad y se pidió justicia en nombre de las víctimas. Desde allí, marcharon por las calles del centro, hasta regresar al monumento a San Martín en Avenida Luro y calle Mitre.

Además, pidieron justicia también por Analía Nuñez, la joven que fue encontrada ahorcada el fin de semana pasado en una vivienda del barrio Libertad y cuya familia acusa a su pareja de haberla asesinado.

Por su parte, Araceli Fuller estuvo 27 días desaparecida, la policía tardó más de medio mes en hallar su cuerpo en un lugar donde ya habían rastrillado. La encontraron mutilada, enterrada y tapada con cal en la casa de su femicida y violador, Diego Badaracco, quién se encuentra actualmente detenido.

En tal sentido, cuestionaron los dichos de la vicepresidenta y detallaron que “es curioso que al día del hal lazgo del cuerpo de Araceli Gabriela Michetti llamó a duelo nacional por la muerte de un policía”.

“Efectivamente al Estado Nacional parece no importarle que nos quiten la vida cada 18 hs, por eso desguazan los pocos programas de políticas públicas que intentan dar respuestas a este flagelo, por eso no declaran la Emergencia Nacional en violencia de género y por eso, no destinan presupuesto necesario o no ejecutan medidas serias para erradicar la violencia hacia la mujer”, señalaron desde la organización de la movilización.

En lo que respecta al gobierno local, señalaron que “después de 11 meses de declarada la Emergencia en nuestra ciudad, no hay avances al respecto ya que no destinan presupuesto necesario” y apuntaron que “es la triste “moda” que tienen estos gobiernos de no tomar con seriedad la violencia de género”.

Y añadieron en ese contexto: “Desde el Movimiento de Muje res de Mar del Plata repudiamos con mucha bronca y dolor los femicidios y desapariciones ocurridos y decimos que el Estado es responsable, porque su falta de políticas públicas, su falta de presupuesto y su desidia también nos matan”.

La Multisectorial de la Mujer encabezó la columna en la que también participaron agrupaciones como Mala Junta, Pan y Rosas, Seamos Libres, Votamos Luchar, Mumalá, Patria Grande, Movimiento Evita, Frente de Izquierda, CTA, Partido Obrero,entre otras.