“El Gobierno de Macri quiere que los obreros cobren menos y no haya paritarias”

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) inició este jueves un paro de actividades en todo el país “por tiempo indeterminado” y “en solidaridad” por la crítica situación económica y financiera que atraviesa la empresa Sancor.

“Los que son afiliados a Atilra están parando, están haciendo guardias en lo que es Serenísima y Sancor. Están esperando alguna novedad también sobre cómo se seguirá desarrollando el conflicto”, afirmaron desde Atilra Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, comentaron que el conflicto se origina “por malos manejos de la administración de la empresa Sancor. El gobierno de Macri no está dando el OK para salvar a la empresa y una de las situaciones para poder entregar el préstamo es que los obreros de la industria (Atilra) tienen que cobrar menos y no negociar paritarias”.

“A raíz de eso, el Consejo Directivo Nacional a través de una asamblea con delegados aprobó ir a un paro general por tiempo indeterminado”, explicaron los referentes de Atilra y aclararon que “en Mar del Plata los afiliados al sindicato están parando la producción también”.

Asimismo, remarcaron que se encuentran “a la espera de respuestas por parte del gobierno nacional” y además apuntaron que “los directivos de Sancor no están dando la cara, no están negociando, entonces el Sindicato se tiene que hacer cargo de la situación, el gobierno aceptó que el Sindicato sea una de las partes negociadoras y cuando fueron a la reunión le pidieron que se flexibilice”.

A su vez, indicaron que en la ciudad “son alrededor de 100 compañeros los afiliados al gremio”, se refirieron a cómo continúa el conflicto en los próximos días y remarcó: “Eso se va a decidir en la Asamblea de delegados por el voto de los afiliados cómo es la continuidad de la lucha”.

“Hoy por hoy no hay una novedad en ese sentido, sino que va a ser día a día, de acuerdo a lo que se resuelva en las Asambleas, pero por el momento no hay ni un llamado por parte del gobierno, asique calculamos que seguirá el paro como está hasta el día de hoy”, sostuvieron.

El conflicto de la empresa láctea también se hace sentir en las góndolas de los supermercados. El faltante de productos de SanCor ya comenzó a producirse y refleja la crisis que atraviesa la histórica cooperativa láctea que cumplirá 79 años este año.

Mantecas, cremas, yogures, queso untable Mendicrim y otros engrosan la lista de clásicos que la cooperativa láctea entrega en cuentagotas, mientras otros directamente no se distribuyen y hay líneas que directamente discontinuó.

En relación a lo anterior, a la leche en sachet no la entregan por falta de materia prima, una constante con la huida de los tambos abastecedores ante la falta de pago de SanCor. Así han tenido que recurrir al abastecimiento de leche para procesar, por parte de otras empresas que se la venden, como es el caso de Baggio.

Además, la cooperativa con sede en Sunchales, Santa Fe, además, sacó de circulación algunos quesos, como el port salut y el cremoso y el resto se entrega de forma discontinua.

En lo que respecta a los yogures y postres, que en realidad ahora son de la aceitera Vicentín, que compró esa línea de negocios, son distribuidos por SanCor y tienen complicaciones logísticas, por lo cual no siempre están disponibles todos los productos.

La situación de SanCor es crítica, con cuatro plantas cerradas y una ayuda oficial de $ 450 millones que no termina de concretarse y que está supeditada a que el gremio Atilra resigne el “aporte solidario” que recibe de las empresas, el cual alcanza a $ 3.300 por trabajador y que el gremio está dispuesto a disminuir hasta un 70 por ciento, aunque la suma va destinada a la Obra Social.