En el marco de la aparición sin vida de Araceli Fuller y de los múltiples femicidios ocurridos en el último tiempo en el país, diferentes agrupaciones de mujeres realizaron este miércoles por la tarde una activa movilización en la ciudad que partió desde las puertas de la catedral para finalizar en el Monumento General San Martín de Mar del Plata.

En tal sentido, Laura Hochberg, de la Multisectorial de la Mujer, se entrevistó con “el Retrato…” y manifestó que “lamentablemente hoy estamos nuevamente reunidas, pero esta vez por el asesinato de Araceli y el de Analía Núñez, último femicidio ocurrido en la ciudad”.

“Exigimos Ni Una Menos, porque cada día hay una más”, remarcó la representante de la agrupación y comentó que al Estado “no le importa en lo absoluto que haya una mujer muerta cada 18 horas, porque no hay presupuesto necesario ni medidas acordes para resolver y erradicar la violencia de género”.

Asimismo, apuntó que “este Estado es responsable de la muerte de cada una de las mujeres, porque está ausente y es injustificable que, frente a la cantidad de homicidios que van en aumento día a día y a la violencia de género que va creciendo también, miren para otro lado como un peatón más”.

“Tiene que ser un tema político la situación de la mujer, ponerse las pilas y resolver este drama que vivimos las mujeres”, aseguró y añadió a la vez que “mínimamente empezando por respetar la ley 26.485 en su artículo 9 dice que hay que capacitar, formar y entrenar con perspectiva de género a todos los funcionarios públicos sea que estén trabajando en la justicia, sean legisladores, policías, etcétera”.

“Sino hay voluntad política, este drama no lo vamos a resolver nunca y va a haber más Micaelas, más Areclí, más Lucía, etcétera”, detalló Hocheberg y añadió quetambién se encuentran concentradas en las puertas de la Catedral marplatense exigiendo el cambio de carátula del femicidio de Analía Nuñez. En relación a lo anterior, explicó que la causa “está caratulada como homicidio culposo y tiene que ser femicidio, porque la condena del detenido no es la misma”.

Además, indicó: “Vamos a estar en la calle cada vez que haga falta, lo que sentimos es que llega un momento que nada alcanza. Por eso, digo que este gobierno tiene que implementar las políticas necesarias para poder resolver este drama. Está en ellos, no en nosotras”.

Por otro lado, se refirió a que en Mar del Plata “hace 11 meses que existe la emergencia en violencia de género y realmente se ha resuelto muy poco”, a la vez que afirmó que “lo único que funciona es el observatorio y se ha logrado el aumento de las becas de vulnerabilidd que eran de $2.611 y ahora son de $2.811”.

“Hay un gran drama que es que no se entregan los botones de pánico. Primero había 500, después había 100 y hoy no entregan ni 20 y hay una lista de espera bastante sustanciosa”, cuestionó la manifestante y aclaró “no hay voluntad política” y que continuarán “in sistiendo y reclamando hasta para que den respuestas”.

A su vez hizo referencia a la próxima movilización de Ni Una Menos que se llevará a cabo el 3 de junio. “Estamos preparando con muchas fuerzas la marcha, porque está en nosotras visibilizar cada vez más el tema de violencia hacia la mujer”, expresó Hochberg.

Por último, señaló a “el Retrato…” que también buscan “generar conciencia” y resaltó que “hay cada vez más gente que participa, pero el tema de la presión contra la mujer, en el sentido de cómo se viste, como educa a sus hijos o si hace las tareas de la casa, es muy profundo y hace que cueste mucho, pero nosotras emprendimos la pelea”.

Caso de Araceli Fuller

Araceli Fuller estuvo 27 días desaparecida, la policía tardó más de medio mes en hallar su cuerpo en un lugar donde ya habían rastrillado. La encontraron mutilada, enterrada y tapada con cal en la casa de su femicida y violador, Diego Badaracco, quién se encuentra actualmente detenido.

“Efectivamente al Estado Nacional parece no importarle que nos quiten la vida cada 18 hs, por eso desguazan los pocos programas de políticas públicas que intentan dar respuestas a este flagelo, por eso no declaran la Emergencia Nacional en violencia de género y por eso, no destinan presupuesto necesario o no ejecutan medidas serias para erradicar la violencia hacia la mujer”, señalaron desde la organización de la movilización.

Y añadieron en ese contexto: “Desde el Movimiento de Mujeres de Mar del Plata repudiamos con mucha bronca y dolor los femicidios y desapariciones ocurridos y decimos que el Estado es responsable, porque su falta de políticas públicas, su falta de presupuesto y su desidia también nos matan”.