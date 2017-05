Enérgico rechazo de la Asociación de Trabajadores de Maestranza de Casinos

La Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de Maestranza de Casinos , a través de un comunicado que tituló “Los civiles de la dictadura” rechazó su mas “enérgico rechazo al aberrante fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró aplicable el cómputo de la Ley 24.390 (conocida como 2×1) para el caso de un genocida condenado. Se trata del represor Luis Muiña (FOTO), que integró durante la dictadura la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de “Swat”, la que operó dentro del Hospital Posadas el centro clandestino de detención conocido como “el chalet””.

En la nota de prensa, señalan textualmente:

La ley referida esta derogada desde 2001 por lo que no es aplicable al caso, máxime cuando se trata de delitos de ejecución permanente ya que las victimas siguen desaparecidas. Además los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque eso significa una suerte de conmutación de la pena.

En verdad estamos ante una decisión política empujada, forzada y avalada por el régimen de Cambiemos. El Secretario de Derechos Humanos Macrista, Claudio Avruj salió a respaldar, desesperadamente, la medida judicial, en tono festivo apenas conocido el fallo.

En sintonía con esto la Cúpula Eclesiástica llamo a la reconciliación, a los efectos de subsanar heridas, sin haber hecho hasta hoy una autocrítica de su complicidad durante aquella etapa oscura de nuestro país.

Todo esto es producto de este cambio de época, en la que gobiernan los Civiles de la Dictadura Cívico Militar, Eclesiástica. La familia presidencial fue una de las más beneficiadas por este proceso, en el que amplió su capital e influencia. En el año 1982 los genocidas estatizaron las deudas privadas de sus socios, los grupos económicos incluyendo a los Macri.

El “Proceso de Reorganización Nacional”, impuso a sangre y fuego un modelo neoliberal inédito hasta ese entonces en nuestro país. Con la clara finalidad de favoreces a los poderes extranjeros, y al capital concentrado nacional, endeudó al país, propició la “timba financiera” e introdujo un modelo de Miseria Planificada que despojó al pueblo de gran parte de sus derechos.

Ese modelo económico está siendo replicado en la actualidad. Hoy en el poder los Civiles de la dictadura, pagan los favores recibidos a estos criminales, beneficiándolos al alivianar sus condenas, o demorar los procesos judiciales que en su contra se están llevando adelante.

La Memoria, la Verdad y la Justicia son pilares en los que se sustenta la Democracia Nacida en 1983, no vamos a retroceder, ni un paso atrás, Nosotros NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS NI NOS RECONCILIAMOS, por la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos decimos: ¡Presentes ahora y siempre!.

Repudio del GEN por el “ 2 x 1 “

El Partido GEN Nacional repudia el fallo de la Corte Suprema que aceptó aplicar el beneficio del 2×1 para los casos de delitos de lesa humanidad.

Rechazamos la aplicación de este beneficio que desconoce la política de Memoria, Verdad y Justicia avalada por la mayoría del pueblo argentino desde la recuperación de la democracia.

Rescatamos la fundamentación del voto en minoría, que señala: “No se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad….Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos”.