DALE GAS!!! Giri va con lista propia a las Paso y Arroyo impulsaría a su hija como primer concejal

Emiliano Giri finalmente habrá de presentarse en las PASO encabezando lista propia luego de haber acordado con el Partido Fe del “Momo” Venegas y un importante sector del radicalismo marplatense. Si bien no hay fecha cierta, se pudo saber que la presentación oficial se realizaría paralelamente a la inauguración del local de Bolívar e Hipólito Yrigoyen, donde asistirán dirigentes provinciales y nacionales del PRO

Mosca lo animó a que se presente y sume para María Eugenia

La decisión habría sido tomada luego del último domingo en oportunidad de la Carrera organizada por el Presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, un hombre del estrecho riñón de la Gobernadora María Eugenia Vidal. Si bien no se pudo saber si Giri corrió la carrera (algo imposible a simple vista atento a su voluminoso estado físico), sí se lo vió en los últimos tramos (botellita en manos) conversar animadamente con el titular de la Cámara Baja. Allí el atlético legislador, atento a los números que manejaba donde le daban más que bien al marplatense, lo incentivó a participar de las PASO y sumar votos al proyecto de María Eugenia.

Figuras nacionales lo respaldan en su carrera hacia el Concejo

El ex titular del Emtur contaría además con el “visto bueno” del Ministro de Trabajo de la Nacion, Jorge Triaca; y entre quienes trabajan activamente en ese espacio se destacan Nicolás Casas, Director Provincial de Turismo; Cristian Correa, representante del Ministerio de Trabajo bonaerense en Mar del Plata; Mónica Felices, titular de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de la Nación. En el orden local, versiones conocidas en la zona de Yrigoyen y San Martín, indicaban que el actual Secretario de Salud de General Pueyrredón, Gustavo Blanco sería “número puesto” en la Lista de Giri.

Lucas Fiorini invitado a sumarse al “Proyecto Giri”

Otra versión que no pudo ser confirmada, es que en las últimas horas se habrían acrecentado las reuniones con el líder de Crear, el ex “renovador”, Lucas Fiorini a quien le habría entusiasmado la idea de trabajar en un proyecto superador. Si bien éste no habría cerrado aún la posibilidad de ese acuerdo, Giri dejó trascender su optimismo en llegar a un buen puerto. También quien supiera comandar la campaña de Arroyo que lo catapultó a la Intendencia de General Pueyrredón, sumaría la presencia de una reconocida figura del radicalismo, que ante la posibilidad cierta de ganar las PASO ya habría dado el “sí”.

Arroyo impulsaría a su hija Virginia como cabeza de Lista

Por el lado del “arroyismo” caída la posibilidad del juez Alfredo López, el Carlos Fernando postularía a su hija Virginia (actual asesora en el Concejo Deliberante) como cabeza de lista. Sabe el actual intendente que debe alcanzar un triunfo en las elecciones de Octubre con “nombre propio”, ya que de lo contrario la gobernabilidad podría complicársele de manera notable; máxime que algunos ya dejan trascender que tiene “el boleto picado”. Reconoce en la intimidad que necesita que un Arroyo gane el 2017, caso contrario un chau definitivo al 2019.

La “figurita difícil” que hoy muchos quieren

De pronto pasó a convertirse en la “figurita difícil”, como en aquellos tiempos de álbunes desaparecidos donde estaban todas, pero faltaba una… La imposible de conseguir, lo que hacía que muchos de esos cuadernillos quedaran inconclusos, lo que obligaba a morir el sueño generalmente de la “bici” tan deseada o la pelota de fútbol. Hoy sucede algo parecido, pero el “premio” es mucho más importante: la Municipalidad de General Pueyrredón. Las listas, por más que algunos lo nieguen, ya estarían prácticamente “in péctore” de quienes sueñan con armar un equipo e ir por el despacho comunal que da a Hipólito Yirigoyen.

Candidato “ganador” se busca… en Mar del Plata

Pero como siempre, hay un “pero”: el candidato con perfil ganador para el 2019 debe “jugar” en las legislativas de este año. Entienden que eso es fundamental. Y es aquí donde se dividen las aguas. Están aquellos que entienden que es una especie de condición sine qua non, ir de cabeza en la Lista, para poder ser el o la / candidato/a para Jefe Comunal dentro de dos años. También los que sostienen que no es tan así; que falta mucho aun para esa instancia.

Alfredo López , el hombre que muchos están buscando

Y es en este marco que desde algún sector se está intentando apurar la decisión del hoy Juez del Juzgado Federal 4, Alfredo López para que dé el “sí”. El magistrado, hasta ahora hace retranca. Sucede que en poco más de un año habrá de jubilarse y de encabezar este año alguna de las propuestas electorales, tendría que alejarse de su cargo, y es algo que no está ni en sus planes ni entre de quienes lo asesoran.

El hoy Juez Federal les anticipó un rotundo “nó”

Es verdad que el hombre ya ha mantenido conversaciones con la propia Lilita Carrió, con segundos del Presidente Macri e inclusive con promisorias fuerzas del espectro político marplatense. Entre estos el propio espacio “Cambiemos”, lo ha dejado trascender para ver el “rebote” entre la gente. López , que encaja perfectamente en el “perfil político” del hoy intendente Carlos Arroyo, fue sondeado por la gente del ex “Zorro 1”, y les dio un rotundo “nó”. Esto hizo que algunos salgan a buscar el el candidato por otros lares.

Su pelea con “Justicia Legítima” lo posicionó

Hoy el “federal” tiene un hándicap importante: no necesita instalarse. Desde aquella primera etapa en la investigación por agresiones contra el presidente Mauricio Macri en Mar del Plata, y de lanzar duras críticas contra la organización Justicia Legítima, afín al kirchnerismo, a la que consideró una “mafia judicial” en Mar del Plata, entró en gran parte del corazón de ese sector muy especial de ciudad, que es duro crítico de todo lo que se acerque a Cristina Fernández.

Andres Barbieri, el “picapleito” que mueve los hilos

“En Mar del Plata existe una mafia judicial de Justicia Legítima que son funcionarios que responden al gobierno anterior y no tienen interés de hacer justicia o investigar los delitos”, había denunciado López en ese entonces, lo que le mereció hasta inclusive amenazas y una movilización en su contra. Asesorado por el prestigioso “picapleito”, Andrés Barbieri supo aprovechar el momento y se organizó un acto en las puertas mismas del Juzgado, que lo catapultó a la consideración de cierta parte del electorado lugareño y hasta ahora ha sabido cuidarle las espaldas y no exponerlo ante la “picadora de carne”

Curuchet , como en sus mejores épocas, picó en punta

Donde la cosa viene peleada es entre los candidatos de la V Sección Electoral para el Senado Provincial del Frente Renovador. Allí ya hay nombres que suenan: Juan Curuchet, Gabriel Pampín y Patricio Hogan; todos integrantes de la actual Cámara Alta que pretenden seguir ocupando sus bancas, y la siempre vigente Mercedes Morro, “ahijada” del Luisito, conocido más como “Harry el sucio”, que llegado el momento de definiciones tiene peso propio y seguramente la apadrinará a un lugar relevante. Hoy por hoy quien picó en punta (no podía ser de otra manera) es el ex Campeón Olímpico de ciclismo que cuenta con una alta imagen de conocimiento. Luego lo sigue el marplatense nacido del riñón del PJ lugareño y más lejos el ahorrativo miramarense, que por este tiempo parece se acordó que representa a los habitantes de la V Sección Electoral

Malena Galmarini junto a mujeres de barrios marplatenses

El reciente paso de M alena Galmarini por Mar del Plata para participar de un acto en el Hotel de Gastronómicos, sirvió para que en la previa al mismo, la actual Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre se reunió con un grupo de mujeres de diferentes barrios de Mar del Plata. El encuentro, organizado por la siempre activa Norma Giuliani sirvió para que la esposa de (Sergio) Massa conociera en vivo la cruda realidad de los barrios de esa ciudad. La hoy funcionaria tigrense, al término del encuentro le agradeció a “Normita” (tal cual se la conoce a Giuliani), y le prometió colaborar, dentro de sus posibilidades, en revertir la situación en el “Gran Mar del Plata; un tema que le interesó y mucho.

Le mostraron la cruda realidad de varios barrios

Galmarini, que se caracteriza por ser políticamente incorrecta; militante; peronista y “puteadora”, es una carta preparada para jugar en la provincia de Buenos Aires como Diputada por el massimo. Malena, más allá que el informe que le brindaron mostrase la cara infeliz de la ciudad, se fue satisfecha con la reunión ya que conoció una realidad, que aunque dolorosa, es lo que se está viviendo y es urgente encontrarle una solución.