Se conoccieron declaraciones de Érica Melisa Romero, quien apareció este martes a la tarde en la zona del Puerto de la ciudad y fue llevada hasta la comisaría tercera para declarar ante el fiscal, después de ser intensamente buscada por la policía durante 5 días. “Caí en una depresión, no quería que mis hijos me vieran así, por eso decidí irme un par de días para estar tranquila”, manifestó la joven de 32 años.

La marplatense de 32 años se había ido de su casa el pasado jueves y apareció el martes por la noche en una casa del barrio Colinas de Peralta Ramos, donde pasó el fin de semana largo con un hombre identificado como Leonardo Morales.

A raíz de las numerosas críticas que recibió en las redes sociales, decidió defenderse a través de su cuenta de Facebook y manifestó: “Más allá de todo sé quién soy, la gente que habla de mí no me conoce. No me fui de joda ni nada por el estilo”.

La mujer, madre de dos niños y desocupada desde febrero, contó que cayó en una depresión luego de quedarse sin trabajo: “Caí en una depresión, no quería que mis hijos me vieran así, por eso decidí irme un par de días para estar tranquila. Estuve con un amigo en su casa, mirando televisión, comiendo, salimos a dar una vuelta con el perro”.

“No ando pasando por un buen momento, realmente no sabía que me andaban buscando”, expresó la mujer, además que cuestionó a quienes la criticaron: “Fíjense lo que escriben porque tengo una hijita de 10 años” y remarcó: “¡Cuánta agresión verbal, por Dios! Reconozco y pido disculpas por no avisar”.

“Jamás abandonaría a mis hijos. Los amo y muero por ellos. No me justifico ni nada, pero no me fui de joda ni con un tipo, estaba muy deprimida y no aguantaba que mis hijos me vean tirada en la cama”, reiteró a la vez que remarcó: “Hablar por hablar y querer denigrar a una persona es fácil… ¿No?”.