La FUM se reunión con la opisicón para avanzar en el Boleto Educativo

Tras la falta de respuestas, los representantes de la Federación Universitaria Marplatense se juntó con concejales opositores para buscar respuestas sobre el Boleto Educativo. Se reuniran con Legisladores.

Miembros de la Federación Universitaria Marplatense se reunieron con concejales del arco opositor al gobierno de Arroyo para avanzar con el Boleto Educativo en la ciudad de Mar del Plata. Se convocará a legisladores provinciales para la semana entrante con el objetivo de lograr avances en la ciudad.

La presidente Ana Catelén expresó al respecto: “mientras que el oficialismo marplatense ningunea el tema, en la provincia de Buenos Aires ya son 10 de 18 las Universidades Nacionales y ciudades que cuentan con el beneficio del Boleto, siendo que la UNMDP es de las más importantes, no sólo en términos de matrícula, sino también de avances en áreas tales como Extensión e Investigación. El corte que se hace para definir qué ciudades lo tienen y cuáles no es totalmente arbitrario, carece de planificación y discrimina a los estudiantes por su región. Por su parte, el gobierno de Arroyo poco hace por defender y priorizar a sus jóvenes que desean estudiar, o por ser un polo educativo que atraiga a cada vez más personas. Desde ya que agradecemos la voluntad de quienes se predisponen para darle curso a este Boleto, que no es ni más ni menos que discutir el cumplimiento de una Ley Provincial”.

Asimismo, la vicepresidente de la FUM, Sofía Ardusso, agregó: “resulta incomprensible que la línea de gobierno que impulsa este tema en la provincia, ya sea por el verdadero motivo de estimular la Educación Pública o por el mérito político que pueda generar, sea la misma que la línea de gobierno municipal, que nada hace por tenerlo en agenda y avanzar. Mar del Plata es la ciudad con más desempleo del país, con altos índices de trabajo en negro y, a su vez, es albergue de unas de las Universidades Nacionales más reconocidas del país. Es harto evidente la necesidad de un Boleto para contener a quienes elijan nuestra ciudad y quienes tienen el deseo de estudiar, no solo por tender hacia la igualdad de oportunidades, sino también por el hecho de pensar a largo plazo en el desarrollo productivo de la región”.

Para finalizar, ambas dirigentes coincidieron en que “esperamos que legisladores del oficialismo se sumen a esta iniciativa y podamos así arribar a una jornada de trabajo, contando con la información pertinente y la voluntad de trabajo para que el Boleto sea una realidad y Mar del Plata cumpla la ley.”