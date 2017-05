El senador Gabriel Pampín encabeza campaña para bajar precios de la Canasta Familiar

“Hoy estamos iniciando en las calles de Mar del Plata esta campaña lanzada por (Sergio) Massa y (Margarita) Stolbizer para bajar los precios de ciertos productos de la canasta familiar” dijo ante “el Retrato…” el senador Gabriel Pampín , quien junto a Marisa Sánchez juntaba firmas ante un local de Carrefour en el centro de esta ciudad. También se refirió con tristeza a Mar del Plata: “La veo abandonada”

“Queremos que sea un reclamo de la gente y no del Frente Renovador y del GEN. Por eso convocamos y la Liga de Amas de Casa, ni bien hablamos, se está sumando a la campaña como lo hizo con el gas. Siempre está al frente con los reclamos y está juntando firmas para que sea un reclamo general” indicó el legislador

Sobre la posibilidad cierta que este proyecto sea implementado, Pampín afirmó que el mismo “es claro; es simple. Estamos pidiendo una reducción en productos de las canastas básicas. No podemos tener una canasta básica superior a New York o Paris, siendo productores. Pedimos que se regule el pan, el aceite, la leche, la carne, los fideos. Lo que necesita la gente”

El senador marplatense aprovechó la oportunidad para criticar al oficialismo, “ya que mientras el Gobierno nos hace creer que existe una polarización entre ellos y el Kirchnerismo, estamos al lado de la gente. La situación en Mar del Plata es delicada. Es número uno en desocupación. El empleo es uno de los peores problemas. La gente tiene cada vez menos dinero, no llega a fin de mes y la situación es delicada”.

Ampliado su concepto de cómo ve a Mar del Plata no dudó en señalar que “está abandonada. No le pondría número. Solo con ingresar y ver el estado de la ruta, los pastos sin cortar, la ciudad se la ve sucia. Después del carnaval, como dijimos, iba a crecer la inseguridad y el desempleo. El intendente no fijó un norte de ciudad y hoy estamos así”

Finalmente cuando “el Retrato…” le preguntó si temía se polarizará la elección, respondió: “No creo. Eso nos quiere marcar el gobierno nacional porque es fácil competir contra lo que la gente no quiso que se quede. Pero en la provincia el Frente Renovador va a hacer una gran elección”.

Apoyo de la Liga de Amas de Casa

Por su lado Marisa Sánchez, de la Liga de Amas de Casa al referirse a su presencia en el reclamo expresó que “Lo que hicimos es apoyar este proyecto, que va a beneficiar a un gran conjunto y estamos acá juntando firmas en Córdoba entre Rivadavia y Belgrano y seguiremos en Salta 1867 con la recolección de firmas”.

Más adelante y al referirse a la situación con el incremento del pecio del gas y las facturas que están comenzando a llegar se mostró preocupada. “El Ministerio de Energía hizo una mala interpretación de lo que reclamábamos como zona fría. Nos recategorizaron mal, solo cambiaron los umbrales de consumo de 600 a 900 metros cúbicos y estamos pidiendo por vía administrativa que se revea esta situación, y por vía judicial para que no nos corten los servicios”.