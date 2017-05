Ricardo Abadié y Los Inestables de Siempre regresan con su música

El compositor marplatense Ricardo Abadié y los Inestables de Siempre vuelven a escena. A punto de grabar su primer disco, el viernes 12 de mayo a las 21 se presentarán en el reducto rockero de Córdoba 2580.

Desde el inicio de esta nueva formación, que tiene su pasado inmediato en Sentimentalporno, la “inestabilidad” tuvo un interesante recorrido en los escenarios musicales de la ciudad. Fue banda soporte de Alejandro Balbis en el Teatro Auditorium, pasó por Casa Rock, estuvo en la previa del show que dio Ella es tan cargosa en Liverpool Bar, y en febrero tocó antes de la presentación de Estelares, con quien Abadié cerró el show en febrero pasado.

La banda, también integrada por Pablo Piccini (guitarra), Martín Sciurano (bajo), Mariano Moncho (guitarra), Juan Fernández (percusión) y Maximiliano Dimuro (batería), en esta ocasión será el show principal de uno de los escenarios más reconocidos del rock a nivel nacional.

El repertorio será a modo de anticipo de lo que será el primer material discográfico, pronto a grabarse. Nuevas canciones, otras pertenecientes al pasado inmediato de Abadié con el aggiornamiento que vuelcan a la banda marplatense al “palo” del rock.

BIO

“Ricardo Abadie y los Inestables de Siempre” se conformó formalmente en 2016. En parte es la continuidad de un proyecto que comenzó diez años antes: Sentimentalporno; y a su vez es la apuesta a un proyecto más ligado al rock.

La presentación del disco de Sentimentalporno en Abbey Road en julio de 2016 fue la despedida de la anterior formación. A partir de allí, Pablo Piccini (guitarra), Martín Sciurano (bajo), Mariano Moncho (guitarra), Juan Fernández (percusión) y Maximiliano Dimuro (batería), liderados por Abadie (guitarra y voz), forman parte de este nuevo proyecto.

“De acá para adelante son composiciones ligadas al rock, no me interesan los acordes invertidos y esas cosas, me interesan los acordes simples, lindas melodías y letras piolas. Estar lo más liviano en el escenario para divertirme”, contaba entonces en los medios el compositor marplatense.

Los Inestables están a punto de grabar su primer disco, y ya se subieron a los principales escenarios rockeros de Mar del Plata, como Abbey Road, donde compartieron la escena con Estelares, Liverpool Bar y Casa Rock.