GUSTAVO SALVA: Estar tirado y en la mala “ ( “Día del Trabajo y la Falsa Grieta” )

Cuando cometí “la osadía ” de actuar en Política , el ” precio ” a pagar fue caro . Las autoridades policiales y políticas de aquella época …y lo dejo ahí … me dejaron sin laburo y en la calle ” durante casi un año . De nada sirvieron los ” posgrados y/o título Universitarios ” los micrófonos o las cámaras de Tv que antes estuvieron encendidas,ya no lo estaban, todo se apago, todo se puso negro … todas las puertas se cerraron , ninguna se abrió , los teléfonos ya no sonaban .., nadie ya atendía llamado alguno … había dejado de ser ” útil ” , ” necesario” o lo que fuere , inclusive para aquellos que se habían “arrimado” ,a la luz de alguna “transitoria” “encuesta” de imagen positiva ,tan efímera como el verano de este 1ero de Mayo , en ese momento , se había dictado sentencia firme estaba ” TIRADO Y EN LA MALA ” …

Pocas personas estuvieron … muy pocas .. Me acuerdo de cada una de ellas… y les doy las gracias anónimamente aquí , pero ya en su momento lo hice personalmente , pero fueron realmente pocas , YO NO OLVIDO . También me acuerdo bien de ” aquellos ” que desaparecieron … fueron muchos ” … verdaderamente muchos … A todos los recuerdo … aprendí … también tengo esos nombres en la retina de mi memoria , pero por suerte cada vez mas distantes , el tiempo los dejara en el bálsamo de ese SABIO OLVIDO ….

” NO ME INTERESA LA GRIETA “, “ POLARIZACION “ o como cuanto absurdo nombre quieran darle , es una “falacia” generada por los dos bandos , si leíste bien ” los dos bandos ..” de cara a una elección que se viene y que les sirve a ambos en un juego hipócrita para saber como “maquilladamente “ pueden hacerse de un voto mas , que les permita , “mantener “ y/o “recuperar “ el Poder. Los Vecinos y Votantes somos manipulables para muchos y arman con esto un “River-Boca” y tanto como en el futbol “a matar o morir “… escondiendo “ambos “ de esta cobarde manera las verdaderas razones algunos para no ” justificar lo que hicieron o no hicieron ” …y otros ” porque no pueden justificar lo que hacen o no saben lo que tienen que hacer … “

SI NO DAN LABURO NO SIRVEN ” !!! … Ni unos ni otros …

Cuando estas “Tirado y en la Mala ” , aunque suene mal , perdes,hasta ” la dignidad ” , no tenes ganas de levantarte, de armar otro “Curriculum” que nadie leerá , de vestirte bien para ir a alguna entrevista en la que solo te atenderán por obligación , porque ya fuiste … empezas pretendiendo un “trabajo “ en razón de aquello para lo que te sentís “útil” , terminas pretendiendo “lo que venga” para darle de comer a los tuyos , pero tampoco se da … perdes las fuerzas , las ganas , te encerras , se escondes , después de todo “das vergüenza “ … ya golpeaste vanamente muchas puertas y preferis quedarte encerrado a un nuevo “portazo “ … Perdes todo y en muchos casos hasta las ganas de vivir …

SI NO DAN LABURO NO SIRVEN …

El que está sin laburo , no es un ” k, un.planero, un vago, un gorila que voto mal y por eso merece morir en el infierno , o un potencial violador serial ” … Son Padres, Martes, Hijos, abuelos , si leíste bien , abuelos … porque también muchos laburan porque cobran miseria , como muchos otros laburantes … ” a los que la vida les jugo una mala pasada o están recién arrancando cuesta arriba , necesitan que alguien encienda en ellos , la ilusión de poder llevar a su casa un plato honrrado y digno “ ganado con su esfuerzo , con su hombría de bien , con dignidad , con amor por los suyos “ , y no me refiero a vacaciones ni ropa de marca , hablo de un plato digno de comida y eso a veces y para con muchos hermanos , ayer y hoy no se está pudiendo …

Yo salí , o en eso estoy y no me refiero a lo económico, que es solo una parte de las “secuelas” de sentirte un “inútil” y mas si pasaste la avanzada edad de los 40 …. Por eso desde aquí hoy y honrrando la nueva oportunidad que Dios me ha dado , NO ME OLVIDO de aquellas difíciles horas , días, meses, minutos y eternos segudos ….Mis respetos y mejores deseos para aquellos que hoy están ” tirados y en la mala ‘ , les pido que no aflojen , que no se entreguen , mientras haya vida , algo puede cambiar, un teléfono sonar, una mano extenderse , un milagro ocurrir … NO AFLOJEN , no te olvides que hay gente que te quiere y te necesitan aunque por este ratito , solo un ratito estes “ TIRADO Y EN LA MALA “ .

FDO Gustavo Daniel Salvá alguien que estuvo allí … sabes donde ? … “TIRADO Y EN LA MALA ”